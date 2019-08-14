"З давніх-давен російська!" На КремльТБ "привласнили" Росії річку Дніпро

На російському пропагандистському телебаченні знову вибухнули обуреннями через водну блокаду анексованого Криму і заявили, що річка Дніпро здавна є російською.

Божевільну претензію озвучив одіозний ведучий програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1" Євген Попов (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Євген Попов Скріншот відео

"Українці заборонили кримчанам використовувати російську воду з російської ж річки! Київська влада, яка вважає себе володарями річок і каналів, настільки захопилася водною блокадою нашого Криму, що зовсім забула, що велика ріка Дніпро крізь ліси і гори мчить свої води в Україну з території Смоленської області через наших братів білорусів", – висловився рупор Кремля.

Після цього він перейшов до недоречних жартів про анексію і заявив, що окупанти нібито мають повне право користуватися українськими водними ресурсами.

"Смоленськ, я просто нагадаю братам-українцям, був, якщо вже йти по стопах української влади, анексований князем Олегом ще у 882 році. Відповідно, Крим має абсолютно законне право на поставку здавна російської дніпровської води", – недоречно пожартував Попов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, незаконна "влада" анексованого Криму заявила про бажання вступити в переговори з Україною про пропуск на півострів вод річки Дніпро. Окупанти мають намір звернутися до керівництва РФ з проханням ініціювати переговорний процес.

Постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич відповів на претензії, що Росія як держава-окупант сама повинна відповідати за забезпечення анексованої території Криму необхідними ресурсами.

Він зазначив, що річка Дніпро не тече по території Криму, і Україна не перекривала її русло. Перекрито було канал, який знаходиться на українській території.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся