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10 жовтня • оновлено в 14:06
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Затята противниця Путіна у ЄС збунтувалася проти "формули Штайнмаєра"

9.1т Читати матеріал російською

Від дестабілізації українського суспільства через "формулу Штайнмаєра" виграє тільки Росія.

Таку заяву зробила депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте під час засідання ЄП. За її словами, немає впевненості, що ця "формула" допоможе в пошуку мирного рішення, передає "Укрінформ".

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Сандра Калнієте

Сандра Калнієте

Delfi

"Вони проведуть вибори в Донецьку і Луганську, й у такий спосіб сепаратисти отримають легітимність. Але це саме те, чого потребує РФ, щоб повернутися до міжнародної спільноти. Є припущення, що Росія зможе зупинити зближення України з ЄС і НАТО. Тому зараз в Україні відбуваються протести проти такої угоди, яка може дестабілізувати суспільство", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Калнієте публічно спалила сукню в кольорах георгіївської стрічки.

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Місце
Латвія
Тег
Формула Штайнмаєра
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Конечно Россия добьется отказа Украины от вступления в ЕС и НАТО, но и эти организации не хотят включать Украину в свой состав и прямо и официально об этом заявили. Поэтому получается Россия добьется своего, Западу не придется отказывать Украине тому как у нее будут обязательства туда не вступать. Вся Украина будет скуплена вместе с землёй и ее рынок будет для запада полностью открыт, на крючке МВФ она надолго, а западу больше ничего и не надо. Политически в Украине пусть рулит Москва - Западу это уже без разницы. Т е все в шоколаде, а Украина в дерьме.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
О чем можно договариваться с педофилом и серийным убийцей
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Ишевский Константин
Ишевский Константин
Киевский Ярослав, это ты,шлюха,про Петьку Парашенко блеешь?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Киевский Ярослав, договариваться надо с тем кого в стране с которой договариваются, выбрали своим договорантом ! Даже с Гитлером договора были, помнишь ? Только не напоминай мне чем всё это кончилось, я помню историю, но сейчас условия - совсем другие.
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Питон Каа
Питон Каа
А какое дело депутату Европарламента, тем более от Латвии до "формулы Штайнмайера"?
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