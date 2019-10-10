Затята противниця Путіна у ЄС збунтувалася проти "формули Штайнмаєра"

Від дестабілізації українського суспільства через "формулу Штайнмаєра" виграє тільки Росія.

Таку заяву зробила депутатка Європарламенту від Латвії Сандра Калнієте під час засідання ЄП. За її словами, немає впевненості, що ця "формула" допоможе в пошуку мирного рішення, передає "Укрінформ".

Сандра Калнієте Delfi

"Вони проведуть вибори в Донецьку і Луганську, й у такий спосіб сепаратисти отримають легітимність. Але це саме те, чого потребує РФ, щоб повернутися до міжнародної спільноти. Є припущення, що Росія зможе зупинити зближення України з ЄС і НАТО. Тому зараз в Україні відбуваються протести проти такої угоди, яка може дестабілізувати суспільство", – підкреслила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Калнієте публічно спалила сукню в кольорах георгіївської стрічки.

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