Японія заявила свої права на Курили

Суверенітет Японії поширюється на південні Курили, і переконання Токіо у цьому питанні непохитні.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Сіндзо Абе під час парламентських дебатів із лідерами опозиційних партій, передає ТАСС.

"Суверенітет Японії поширюється на чотири північні острови. У цьому наша позиція незмінна. Заяви про якийсь відхід від нашого базового твердження не відповідають дійсності", – заявив Абе.

Водночас він уточнив, що останнім часом у переговорах із Росією намітився прогрес. Він нагадав про організацію на щорічній основі чартерних авіарейсів на південну частину Курил для колишніх їхніх жителів із метою відвідування могил предків.

Японія заявила права на Курили правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство закордонних справ Росії вручило Токіо ноту протесту через зображення в рамках саміту G20 в Осаці південних Курильських островів, що входять в Сахалінську область РФ, частиною Японії.

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