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Японія повстала проти Путіна через перекинуту армію: що сталося

1.7тЧитати матеріал російською

Уряд Японії висловив офіційний протест Росії у зв'язку з проведенням російськими військовими навчальних стрільб у районі південної частини Курильських островів.

Він був заявлений під час зустрічі перших заступників глав зовнішньополітичних відомств Японії та РФ Такео Акіби та Володимира Тітова 2 квітня в Токіо передає ТАСС.

У той же день аналогічний протест був також переданий у російське міністерство закордонних справ через японське посольство в Москві.

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Курильські острови

Курильські острови

"2 квітня ми висловили протест за дипломатичними каналами. Це неприйнятно, оскільки має відношення до зміцнення російської військової присутності на чотирьох північних островах і суперечить нашій позиції щодо цих островів", – сказали в японському відомстві.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе може погодитися на те, щоб Росія віддала тільки два острови Курил із чотирьох, що становить лише 7% спірної території.

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Японія
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Кожедуб Руслан
Кожедуб Руслан
Курилы это Япония! Война до полной победы! Донбасс без Крыма нам не нужен! Крым и Донбасс Украина! Ждем капитуляции Росии и репараций и контрибуций на 1 триллион доларов! Ждем деокупации Крыма Донбасса Приднестровья Осетии Абхазии Карелии Курильских островов Кенигсберга(все эти окупированные территории долны быть освобождены от росийской чумы!
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