Японія повстала проти Путіна через перекинуту армію: що сталося

Уряд Японії висловив офіційний протест Росії у зв'язку з проведенням російськими військовими навчальних стрільб у районі південної частини Курильських островів.
Він був заявлений під час зустрічі перших заступників глав зовнішньополітичних відомств Японії та РФ Такео Акіби та Володимира Тітова 2 квітня в Токіо передає ТАСС.
У той же день аналогічний протест був також переданий у російське міністерство закордонних справ через японське посольство в Москві.
Курильські острови
"2 квітня ми висловили протест за дипломатичними каналами. Це неприйнятно, оскільки має відношення до зміцнення російської військової присутності на чотирьох північних островах і суперечить нашій позиції щодо цих островів", – сказали в японському відомстві.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе може погодитися на те, щоб Росія віддала тільки два острови Курил із чотирьох, що становить лише 7% спірної території.
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