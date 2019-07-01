Японія публічно тицьнула носом Росію через Курили: відеофакт

На саміті G20 в Осаці Японія показала відео, на якому Південні Курильські острови, що входять до Сахалінської області Росії, позначені як японські.

За інформацією газети "Известия", сам ролик був знятий як запрошення до Осаки і повідомляє про основну мету зустрічі "Великої двадцятки".

Він був опублікований на офіційному сайті G20, показаний на всіх майданчиках минулого саміту, а також розміщений на YouTube-каналі Сіндзо Абе. Посилання на ролик також подали на сторінці МЗС Японії і в акаунтах соцмереж відомства.

Курильські острови Travelask

Уже на другій секунді відео показали карту Японії, на якій острови Південних Курил — Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї позначені територією країни. РосЗМІ одразу ж розтиражували новину, всюди вказуючи, що Японія нібито "привласнила собі Курили".

У РФ відреагували на інцидент, заявивши, що Японія завжди позначала спірні острови "своїми". Як уточнюється, російське МЗС неодноразово висловлювало невдоволення подібним. Незважаючи на це, у Радфеді вирішили не згадувати про територіальну суперечку між Москвою і Токіо на міжнародному заході, оскільки зайняли позицію "малюйте що хочете, все одно острови наші".

Курильські острови Комсомольская правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, після російсько-японських переговорів на саміті G20 у Японії президент РФ Володимир Путін повідомив, що він і прем'єр Японії Сіндзо Абе "відзначили налагодження предметного діалогу щодо мирного договору". Крім того, він зазначив, що на них чекає робота щодо виведення російсько-японських відносин на якісно новий рівень.

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