Янукович постарався? У Британії украли унітаз із чистого золота з палацу Черчилля

У Великобританії був украдений унітаз із чистого золота, встановлений у колишньому будинку Вінстона Черчилля.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Sky News. Зроблений з чистого 18-каратного золота унітаз – це витвір мистецтва під назвою "Америка" італійського концептуального художника Мауріціо Каттелана.

Його вартість перевищує мільйон євро.

Золотий унітаз у палаці Черчилля Sky News

Відзначається, що його встановили у Бленхеймском палаці, де народився Черчилль, як інсталяцію. Унітазом можна було скористатися, при цьому музейний охоронець знаходився поруч із дверима туалету.

На даний момент проводиться розслідування. У зв'язку з крадіжкою вже був заарештований 66-річний чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році, після втечі Віктора Януковича з України, золоті батон і унітаз стали трендом у туристів.

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