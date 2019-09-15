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15 вересня • оновлено в 07:58
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Янукович постарався? У Британії украли унітаз із чистого золота з палацу Черчилля

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У Великобританії був украдений унітаз із чистого золота, встановлений у колишньому будинку Вінстона Черчилля.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Sky News. Зроблений з чистого 18-каратного золота унітаз – це витвір мистецтва під назвою "Америка" італійського концептуального художника Мауріціо Каттелана.

Його вартість перевищує мільйон євро.

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Золотий унітаз у палаці Черчилля

Золотий унітаз у палаці Черчилля

Sky News

Відзначається, що його встановили у Бленхеймском палаці, де народився Черчилль, як інсталяцію. Унітазом можна було скористатися, при цьому музейний охоронець знаходився поруч із дверима туалету.

На даний момент проводиться розслідування. У зв'язку з крадіжкою вже був заарештований 66-річний чоловік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у 2014 році, після втечі Віктора Януковича з України, золоті батон і унітаз стали трендом у туристів.

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Місце
Великобританія
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
"Золотой унитаз Януковича" так ни кто и не нашел и не увидел. Но что бы не вскрылся обман лохтората про него будут трындеть еще долго.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Кстати...животные у куда вы дели золотой батон????
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Сироткин Андрюха,у тебя в очке торчит,ты что не чувствуешь дырявый.
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Так-так, с начала у Януковича спёрли, теперь и до Черчилля добрались? Хайли лайкли это украинцы!
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