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ПолітикаЕкономіка
Андрій Булгаров
Андрій Булгаров
Журналіст, публіцистВсі статті автора

Якщо б чехи стріляли, або Російський ведмідь-шатун не зупиняється гаслами

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Сьогодні, 21 серпня 1968 року, рівно 50 років тому 500 тис. радянських солдат за підтримки близько 5 тис. танків і бронетранспортерів вторглися до Чехословаччини. Мета - придушення антирадянського повстання.

На відміну від будапештських подій 1956 року, придушення сталося майже безкровно. Чехословацька Соціалістична Республіка де-факто стала окупованою країною і частково втратила свій державний суверенітет.

Автор книги про вторгнення до Чехословаччини Віктор Суворов епіграфом до "Визволителів" написав: "Якщо б чехи стріляли".

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Але чехи зустріли танкі мирним протестом, не розуміючи, що російський ведмідь-шатун, який вже знає смак крові не зупиняється гаслами.

Нам треба про це пам'ятати, і завжди стріляти на випередження, бо для скаженого ведмідя-шатуна ми лише їжа. І в решті треба усвідомити - ким би ведмідь не прикидався, він не зміниться.

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Автор
Андрій БулгаровАндрій Булгаров
Місце
Чехія
Джерело
Джерело:Facebook Андрія Булгарова
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