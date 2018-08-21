Сьогодні, 21 серпня 1968 року, рівно 50 років тому 500 тис. радянських солдат за підтримки близько 5 тис. танків і бронетранспортерів вторглися до Чехословаччини. Мета - придушення антирадянського повстання.

На відміну від будапештських подій 1956 року, придушення сталося майже безкровно. Чехословацька Соціалістична Республіка де-факто стала окупованою країною і частково втратила свій державний суверенітет.

Автор книги про вторгнення до Чехословаччини Віктор Суворов епіграфом до "Визволителів" написав: "Якщо б чехи стріляли".

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Але чехи зустріли танкі мирним протестом, не розуміючи, що російський ведмідь-шатун, який вже знає смак крові не зупиняється гаслами.

Нам треба про це пам'ятати, і завжди стріляти на випередження, бо для скаженого ведмідя-шатуна ми лише їжа. І в решті треба усвідомити - ким би ведмідь не прикидався, він не зміниться.