"Якісь дурощі": Скабєєва вибухнула істерикою за відмову Польщі Путіну

Топ-пропагандистської Кремля Ольгу Скабєєву обурило пояснення Польщі, чому президента Росії Володимира Путіна не запросили на 80-ту річницю Другої світової.

Гнівний пост вона залишила у своєму Telegram-каналі, процитувавши заяву заступника міністра закордонних справ Шимона Шінковського, який уточнив, що "РФ не зацікавлена у збереженні духу історичної правди".

Зокрема, пропагандистка заявила, що Польща демонструє "дурощі" в своєму бажанні довести історичну правду.

Скабєєва розлютилася через відмову Польщі запрошувати РФ

"Заступник міністра закордонних справ Шінковський заявив, що Польща змінює свій підхід до історичних питань. Як приклад він навів той факт, що десять років тому одним з основних гостей заходів, присвячених річниці, був Путін. Цього разу замість нього запросили президента США Трампа (він не приїхав, у нього ураган). Ну то, що переписувати історію – погано, – в Польщі, напевно, чули. Але пишатися цим, хлопці, – взагалі якісь дурощі", – розлютилася Скабєєва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі через наближення смертоносного урагану "Доріан", який може нанести удар найближчим часом по Флориді.

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