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"Якісь дурощі": Скабєєва вибухнула істерикою за відмову Польщі Путіну

13т Читати матеріал російською

Топ-пропагандистської Кремля Ольгу Скабєєву обурило пояснення Польщі, чому президента Росії Володимира Путіна не запросили на 80-ту річницю Другої світової.

Гнівний пост вона залишила у своєму Telegram-каналі, процитувавши заяву заступника міністра закордонних справ Шимона Шінковського, який уточнив, що "РФ не зацікавлена у збереженні духу історичної правди".

Зокрема, пропагандистка заявила, що Польща демонструє "дурощі" в своєму бажанні довести історичну правду.

Скабєєва розлютилася через відмову Польщі запрошувати РФ

Скабєєва розлютилася через відмову Польщі запрошувати РФ

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"Заступник міністра закордонних справ Шінковський заявив, що Польща змінює свій підхід до історичних питань. Як приклад він навів той факт, що десять років тому одним з основних гостей заходів, присвячених річниці, був Путін. Цього разу замість нього запросили президента США Трампа (він не приїхав, у нього ураган). Ну то, що переписувати історію – погано, – в Польщі, напевно, чули. Але пишатися цим, хлопці, – взагалі якісь дурощі", – розлютилася Скабєєва.

"Якісь дурощі": Скабєєва вибухнула істерикою за відмову Польщі Путіну

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп скасував свій візит до Польщі через наближення смертоносного урагану "Доріан", який може нанести удар найближчим часом по Флориді.

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Тема
Друга світова війна
Особа
Ольга Скабєєва
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
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Махов Макс
Махов Макс
Х*йлопутин? А кто это? Маленький, плешивый, карлик кремля! Убийца и педофил. Бгггггаааа
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Макарский Александр
Макарский Александр
Хай это святкуют две краины-проститутки польща и свыно-рейх
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну кому в мире нужен бандит вор и террорист Путин?приличные политические деятели не будут находиться в его компании потом не отмоешся))))))
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