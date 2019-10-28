Як Трамп тиснув на Зеленського та Україну: топ-10 висловлювань посла Тейлора

Скандал навколо тиску президента США Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського набирає нових обертів. Цього разу сенсаційні подробиці американсько-українських відносин розповів Конгресу під присягою нинішній повірений справами США у Києві Вільям Тейлор.

OBOZREVATEL публікує найцікавіші та найважливіші тези з виступу Тейлора, раніше розшифровані ЄП. Де він відверто розповідає про те, чому Трамп заморозив фінансову підтримку України і вів переговори з Офісом президента про розслідування справи сина свого опонента Джозефа Байдена.

Україна для мене має особливе значення. Я переконаний у її глибокій важливості для безпеки США та Європи з двох пов'язаних причин.

По-перше, якщо Україні вдасться звільнитися від російського впливу, вся Європа може бути вільною, демократичною і мирною. На противагу цьому, якщо Москва збереже домінування в Україні, то і Росія знову стане імперією, що пригноблює свій народ, а це несе загрозу сусідам і решті світу.

По-друге, з анексією Криму у 2014 році та агресією на Донбасі Росія порушила незліченну кількість договорів, ігноруючи всі зобов'язання та відкинувши всі принципи, які зберігали мир і сприяли процвітанню Європи після Другої світової війни. Щоб незалежність України відновилася, Росія має піти з України.

У Києві було багато сподівань, що цього разу все може бути інакше – нова Україна нарешті відірветься від свого корумпованого пострадянського минулого.

Вільям Тейлор

І водночас я зіткнувся у Києві із заплутаною і незвичною домовленістю щодо ведення політики США стосовно України.

Безпекова допомога, яку ми надаємо (йдеться про 390 мільйонів доларів, які Штати мають надати Києву. – Ред.), є критично важливою для захисту України від російської агресії, і, що ще важливіше, її надання надсилає сигнал українцям та росіянам, що ми є надійним стратегічним партнером України.

Як керівник дипмісії, я мав повноваження щодо стандартних, формальних дипломатичних процесів, які включали основну частину зусиль США щодо підтримки України у боротьбі проти російської навали та надання їй допомоги у боротьбі з корупцією. Ці зусилля мали сильну двопартійну підтримку Конгресу та усіх урядів США від часу проголошення незалежності України.

Водночас існував, неофіційний, такий, що не відповідав правилам канал формування політики США щодо України, до якого входили тодішній спецпредставник Курт Волкер, посол Сондланд, міністр енергетики Рік Перрі і Джуліані. Посли Волкер і Сондланд включили мене у певні розмови у рамках цього каналу.

Президент Зеленський також заявив, що сподівається на візит до Білого дому, запропонований у листі Трампа від 29 травня.

А до середини липня я почав усвідомлювати, що насправді передумовою зустрічі Трампа і Зеленського було розслідування щодо компанії Burisma та звинувачень про втручання України в американські вибори 2016 року.

Під час чергового захищеного конференц-дзвінка із РНБ 18 липня я почув, як працівниця бюджетного управління сказала, що вони затримують виділення Україні безпекової допомоги, але не могла пояснити чому. Вже після цієї зустрічі я зателефонував цій особі, і в режимі, коли нас не чули інші, вона сказала, що її начальник доручив не схвалювати додаткових витрат на безпекову допомогу Україні до подальших вказівок.

Джон Болтон також виступив проти телефонного дзвінка між президентом Зеленським та президентом Трампом, побоюючись, що це "стане катастрофою".

Годі й говорити, що українці на цих зустрічах були розгублені.

У межах стандартного каналу формування політики США щодо України Болтон хотів говорити про безпеку, енергетику і реформи. Натомість Сондланд, учасник "нестандартного" каналу, прагнув встановити умовою зустрічі у Білому дому лише українське розслідування!

Станом на середину серпня безпекова допомога була замороженою вже протягом більш ніж місяця без жодної на те причини, і я почав побоюватися, що політика сильної підтримки України з боку США змінюється. Я закликав Брекбула, радника Держдепа, обговорити це 21 серпня. Він сказав, що не знає про зміну політики США, але перевірить статус допомоги в галузі безпеки. Моє занепокоєння поглибилося наступного дня, 22 серпня, під час телефонної розмови з паном Моррісоном із Ради нацбезпеки.

Віцепрезидент сказав, що президент Трамп хотів, аби європейці робили більше для підтримки України, а він хотів би зробити більше для боротьби з корупцією.

Також під час цього ж телефонного дзвінка Моррісон описав розмову Сондланда з Єрмаком у Варшаві. Там Сондланд заявив Єрмаку: гроші на допомогу з безпеки не надійдуть, доки Зеленський не погодиться продовжувати розслідування щодо компанії Burisma. Так я вперше почув, що допомога з безпеки – а не лише зустріч у Білому домі – була обумовлена діями України щодо цього ​​розслідування.

Зараз є дві історії України. Перша – це та, про яку ми говоримо сьогодні, і яку ви чули за останні два тижні. Це історія про викривачів, про Джуліані, паралелньі канали спілкування, домовленості "послуга за послугу", про корупцію та втручання у вибори.

У цій історії Україна є об'єктом. Але є ще одна історія України – позитивна, двопартійна. У цій другій історії Україна є суб'єктом.

Вона – про молодих людей молодої нації, які намагаються звільнитися від свого минулого, сподіваючись, що їхній новий уряд нарешті допоможе відкрити нову Україну, яка пишається своєю незалежністю від Росії, прагне приєднатися до західних інституцій та насолоджуватися безпекою і процвітанням...

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