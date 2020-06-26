Як швидко охолодити алкоголь: названо прості способи

Крижана вода з додаванням солі найкраще здатна охолодити банку пива або пляшку вина.

Таке відкриття належать дослідникам-добровольцям із Британії. Вони провели експеримент, під час якого охолоджували напої вісьмома способами, повідомляє The Sun.

Зазначається, що спочатку температура напоїв була однакова – 20,5 градуса за Цельсієм, а час випробування становила 30 хвилин.

Так, кращий результат показав метод, який передбачає охолодження пляшки пива в крижаній воді з сіллю – в такому середовищі температура напою з 19 градусів падає до 1,6 всього за півгодини. Дослідники назвали точний рецепт: 1 кг льоду, відро холодної води і 100 г солі.

Дані про кращі способи охолодження алкоголю (Thesun.co.uk)

Схожим способом, але без додавання солі, за аналогічний час напій здатний охолонути до 3,9 градуса. Пляшки з алкоголем, просто залишені в морозильній камері на 30 хвилин, охололи до 7,8 градуса, а ті, які обернули в мокрі серветки, – до 8,9.

Водночас найгіршими для охолодження алкоголю виявилися струмінь холодної води з-під крана і відро з такою ж водою. Такі способи допоможуть знизити температуру напоїв тільки до 18 градусів.

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