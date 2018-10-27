Як прикрасити будинок до Хелловіну: з'явилися моторошні фото

В ніч з 31 жовтня на 1 листопада у багатьох країнах світу, зокрема в Україні, будуть відзначати свято Хеллоуїн.

Однак з найбільшим розмахом Хеллоуїн святкують у США. До свята американці застосовують безліч способів, щоб надати житлу лякаючий і одночасно святковий вигляд. Вони прикрашають будинки гарбузами, фігурами привидів, зомбі і багатьма іншими дивними речами.

Часто декорації американців під час Хеллоуїна дуже масштабні і захоплюють винахідливістю. Видання Bored Panda зробило добірку найбільш вдалого оформлення будинків і вулиць на моторошне свято.

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

boredpanda.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві на честь Хеллоуїна 27 жовтня пройшов парад зомбі . Кілька сотень людей пройшли центром столиці. Учасники акції були одягнені в костюми відьом, зомбі, чортів та іншої нечистої сили.