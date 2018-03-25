"Вусигейт": у Росії "поголили" Лукашенка і Гітлера

У Росії через претендента на пост президента від КПРФ Павла Грудінін почалася справжня "в вусигейт".

У мережі показали, як би виглядали інші відомі люди, якби їм зголили вуса. Зокрема, в Telegam-каналі RT з'явився відповідний колаж.

"Поки розгортається "вусигейт", подивіться, які фото могли б опублікувати в офіційних Instagram-акаунтах інших відомих людей (якби ці акаунти у них були), якби вони опинилися на місці Грудініна", - йдеться в повідомленні.

Серед "жертв" - співак Ігор Ніколаєв, президент Білорусі Олександр Лукашенко і навіть фюрер Адольф Гітлер.

Як повідомляв "Обозреватель", Грудінін програв парі популярному блогеру і журналісту Юрію Дудю. Він посперечався, що якщо не набере на президентських виборах 15% голосів, то збриє вуса. Така заява прозвучала в інтерв'ю блогеру на початку лютого.