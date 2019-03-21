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Втручання України у вибори США: Трамп відповів на гучну заяву Луценка

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Президент США Дональд Трамп відреагував на заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про розслідування втручання України в американські вибори.

Так, в інтерв'ю виданню The Hill генпрокурор сказав, що йдеться про втручання на користь Хіларі Клінтон. Свій коментар Трамп залишив на сторінці в Twitter.

"Джон Соломон: у міру зникнення російської змови, з'являється українська змова, щоб допомогти Клінтон", — написав Трамп.

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Втручання України у вибори США: Трамп відповів на гучну заяву Луценка

Таким чином американський глава процитував журналіста The Hill, який брав інтерв'ю у Луценка.

"Чи намагалася Україна таємно допомогти Хілларі Клінтон виграти вибори-2016? Генеральний прокурор каже, що доказів достатньо, щоб почати розслідування", — написав раніше Соломон.

Нагадаємо, раніше Трамп відреагував на статтю, у якій йдеться про те, що НАБУ нібито допомагало штабу Хілларі Клінтон дискредитувати Пола Манафорта, колишнього главу виборчого штабу нинішнього президента США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у цьому ж інтерв'ю Юрій Луценко заявив, що під час першої зустрічі з ним посол США в Україні Марі Йованович надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.

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Тема
Вибори в США
Особи
Дональд ТрампЮрій Луценко
Місце
США
Тег
Україна
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