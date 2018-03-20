"Вторгнення в Україну та Балтію": у США озвучили такі кроки Путіна

Президент Росії Володимир Путін тільки починає свою гру, і ходів у нього багато.

"На нинішньому етапі президент США став пасивним заручником гри Путіна. А він свою гру тільки починає, і ходів у нього багато на шляху ескалації ситуації: у Сирії, у Північній Кореї, у континентальній Європі, у Великобританії (через постійне цькування ворогів) і навіть в США, якщо мати на увазі його останню промову про військову могутність Росії і про ядерний шантаж", - в інтерв'ю "Обозревателю" розповів американський історик Юрій Фельштинський.

За його словами, якщо у відповідь на цю промову він почує з США сигнали, які говорять про те, що Америка не має наміру ризикувати, захищаючи Європу, Москва, безумовно, вторгнеться не тільки в Україну і Молдову, де вже створені військові плацдарми для наступу.

"Не тільки формально анексує Білорусь, а й рушить до країн Балтії під приводом захисту там російськомовного населення від місцевих "націоналістів", - підсумував Фельштинський.

Як повідомляв "Обозреватель", за попередніми підрахунками, Володимир Путін виграє вибори президента в Росії з абсолютним рекордом.