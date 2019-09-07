Всіх полонених моряків звільнили в Росії: але є умова

Всі українські військовополонені моряки були звільнені слідством у Росії під поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.

Про це в коментарі "Інтерфаксу-Україна" повідомив їх адвокат Микола Полозов.

"Слідство задовольнило клопотання Денісової про особисту поруку", – поділився він.

Моряків відпустили під поручительство Денісової

Відзначається, що українці взяли на себе зобов'язання брати участь в російських слідчих діях. Адвокат заявив, що станом на 11:20 моряки готувалися вилетіти на батьківщину в рамках обміну утримуваних Україною і Росією осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні прилетів порожній літак з Росії. Полонених на борту не виявилося.

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