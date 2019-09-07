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8 вересня • оновлено в 11:14
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Всіх полонених моряків звільнили в Росії: але є умова

112.7т Читати матеріал російською

Всі українські військовополонені моряки були звільнені слідством у Росії під поруку уповноваженого із захисту прав людини в Україні Людмили Денісової.

Про це в коментарі "Інтерфаксу-Україна" повідомив їх адвокат Микола Полозов.

"Слідство задовольнило клопотання Денісової про особисту поруку", поділився він.

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Відзначається, що українці взяли на себе зобов'язання брати участь в російських слідчих діях. Адвокат заявив, що станом на 11:20 моряки готувалися вилетіти на батьківщину в рамках обміну утримуваних Україною і Росією осіб.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що в Україні прилетів порожній літак з Росії. Полонених на борту не виявилося.

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Тема
Обмін полоненими
Особа
Людмила Денисова
Місце
Росія
Теги
Новини Росії полонені моряки
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Ермолова Виктория
Ермолова Виктория
От рабсиян можно ожидать любой подлости ,на это они мастера.((
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Чан Джеки
Чан Джеки
ЛИЧНОЕ ПОРУЧИТЕЛЬСТВО МОРЯКОВ ЕТО УБИТЬ ПУТИНА И ЕГО БАНДУ.
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