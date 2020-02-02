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3 лютого • оновлено в 02:28
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"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії

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Російського пропагандиста Дмитра Смирнова розлютило спілкування глави Казахстану Касим-Жомарта Токаєва з держсекретарем США Майком Помпео англійською мовою.

"Токаєв на зустрічі з Помпео говорить по-англійськи. Що дуже прогресивно, але порушення протоколу", – заявив пропагандист.

Багатьох росіян також розлютив цей факт, вони стали звинувачувати лідера Казахстану в спробах зближення зі Штатами і перейшли на образи. У той же час багато користувачів позитивно поставилися до цього моменту, закликавши росіян звертати увагу на свої проблеми, а не чужі справи.

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"Тобто Зеленський повинен з Путіним українською розмовляти, а Лукашенко білоруською?" "Всі біжать від великої і могутньої Росії, що встала з колін?" "А те, що з Путіним він говорить по-російськи, не порушує протокол?" "МЗС РФ протест з цього приводу готує?" "Казахобандерівці, так Діма?" "Не потрібно заздрити, що ваш дід тільки російською вміє", – пишуть вони.

Помпео і Токаєв

Помпео і Токаєв

aa.com.tr

"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії
"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії
"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії
"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії
"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії
"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії
"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії
"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії
"Всі біжать від Путіна!" Пропагандист сказився через "зближення" США з другом Росії

Як писав OBOZREVATEL, напередодні з'явився інсайд про те, що США нібито запропонували Білорусі відвернутися від Росії і вступити через три роки в НАТО і ЄС.

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Автор
Кирило Лютий
Особи
Касим-Жомарт Токаєв Майк Помпео
Місце
Казахстан
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чей это "дед" только на русском умеет и кто и куда бежит от Путина?
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Pollak John
Pollak John
вата вся на гавне ..))
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