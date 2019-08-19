"Зеленський змінив гру": Путін і Макрон обговорили війну Росії проти України

Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили вирішення військового конфлікту на сході України.
Своїми позиціями поділилися вони на спільній прес-конференції в Марселі у понеділок, 19 серпня.
"Звичайно, поговоримо про Україну. Ми уточнимо ті позиції, які займають наші країни, і обговоримо заяви, які нещодавно зробив президент Зеленський. Я знаю, що президент Путін також поспілкувався з президентом Зеленським. І ми вирішимо разом цю ситуацію і, можливо, підготуємо майбутні зустрічі між нами спільно з канцлером Меркель і з президентом Зеленським у "нормандському форматі", – сказав Макрон.
На питання, чи з'явилися передумови для майбутнього саміту в "нормандському форматі", президент Франції дав ствердну відповідь.
"Є новий фактор – обрання Зеленського президентом. Є з боку Зеленського ряд мужніх вчинків. Президент за короткий термін ухвалив ряд рішень, ми їх збираємося обговорити. Необхідно пам'ятати про регіональну роль Росії. Я сподіваюся, ми знайдемо нову динаміку в переговорах із паном Путіним", – поділився Макрон.
"Ми повинні проводити саміт, якщо будуть досягнуті відчутні результати. Через кілька днів зустрінуться наші дипрадники, щоб його організувати. Нам не потрібна зустріч заради зустрічі", – додав Макрон.
Путін в свою чергу заявив, що в ситуації з Україною "є речі, які вселяють обережний оптимізм".
Володимир Путін
Скріншот з відео
"Ми будемо говорити про Україну, звичайно, де вибір, зроблений президентом Зеленським, змінив гру", – сказав він.
Крім того, Путін висловив повну готовність до саміту: "Ми повинні це зробити. Альтернативи "нормандського формату" не існує. Тому ми будемо його підтримувати".
Президенти також обговорили обговорив питання G8. "Питання" вісімки "залежить від української кризи", – прокоментував Макрон.
Примітно, що в своїй вступній промові Макрон несподівано прогнувся, назвавши Росію "європейською державою" і закликав поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".
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6 серпня президент України Володимир Зеленський відреагував на трагедію під Павлополем на Донбасі і закликав главу Росії Владимира Путіна до термінових переговорів. Вранці 7 серпня він подзвонив у Кремль.
Зеленський також поговорив із главою Франції Еммануелем Макроном. Останній погодився з необхідністю проведення зустрічі країн "нормандської четвірки" на вищому рівні найближчим часом, якій має передувати зустріч офіційних представників всіх сторін.
Президент також анонсував дзвінок канцлеру Німеччини Ангелі Меркель через термінових переговорів. Поговорити з нею пообіцяв і Макрон.
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