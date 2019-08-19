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"Зеленський змінив гру": Путін і Макрон обговорили війну Росії проти України

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Президенти Росії і Франції Володимир Путін і Еммануель Макрон обговорили вирішення військового конфлікту на сході України.

Своїми позиціями поділилися вони на спільній прес-конференції в Марселі у понеділок, 19 серпня.

"Звичайно, поговоримо про Україну. Ми уточнимо ті позиції, які займають наші країни, і обговоримо заяви, які нещодавно зробив президент Зеленський. Я знаю, що президент Путін також поспілкувався з президентом Зеленським. І ми вирішимо разом цю ситуацію і, можливо, підготуємо майбутні зустрічі між нами спільно з канцлером Меркель і з президентом Зеленським у "нормандському форматі", – сказав Макрон.

Путін і Макрон обговорили війну Росії проти України

На питання, чи з'явилися передумови для майбутнього саміту в "нормандському форматі", президент Франції дав ствердну відповідь.

"Є новий факторобрання Зеленського президентом. Є з боку Зеленського ряд мужніх вчинків. Президент за короткий термін ухвалив ряд рішень, ми їх збираємося обговорити. Необхідно пам'ятати про регіональну роль Росії. Я сподіваюся, ми знайдемо нову динаміку в переговорах із паном Путіним", – поділився Макрон.

"Ми повинні проводити саміт, якщо будуть досягнуті відчутні результати. Через кілька днів зустрінуться наші дипрадники, щоб його організувати. Нам не потрібна зустріч заради зустрічі", – додав Макрон.

Путін в свою чергу заявив, що в ситуації з Україною "є речі, які вселяють обережний оптимізм".

Володимир Путін

Володимир Путін

Скріншот з відео

"Ми будемо говорити про Україну, звичайно, де вибір, зроблений президентом Зеленським, змінив гру", – сказав він.

Крім того, Путін висловив повну готовність до саміту: "Ми повинні це зробити. Альтернативи "нормандського формату" не існує. Тому ми будемо його підтримувати".

Президенти також обговорили обговорив питання G8. "Питання" вісімки "залежить від української кризи", – прокоментував Макрон.

Примітно, що в своїй вступній промові Макрон несподівано прогнувся, назвавши Росію "європейською державою" і закликав поліпшити відносини країн, щоб "відтворити Європу від Лісабона до Владивостока".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості
Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон
Місце
Франція
Тег
Донбас
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
А почему война россии против украины.а не украины против россии.по логике патриотов то так правильней
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Николаев Олег
Николаев Олег
А что за война России против Украины?
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Алкашенко Пэтро
Алкашенко Пэтро
Опять Великие обсуждают как быть с ненькой-засренькой.Великие и должны решать за страны третьего мира.
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