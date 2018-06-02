Все включено: США шукають гроші Кім Чен Ину для поїздки до Трампа

У США шукають спосіб оплатити поїздку делегації Північної Кореї на чолі з лідером Кім Чен Ином на саміт до Сінгапуру, який відбудеться 12 червня.

Так, Кім Чен Ин планує зупинитися в президентському люксі готелю Fullerton, вартість якого становить $ 6 тис. за ніч. Необхідно розмістити і всю північнокорейську делегацію, пише Washington Post з посиланням на свої джерела.

Крім того, необхідно буде надати авіалайнер сторонньої держави, так як в КНДР використовуються старі радянські літаки, які не зможуть долетіти до Сінгапуру без зайвої посадки в Китаї.

Сполучені Штати готові оплатити всі побажання північнокорейської сторони. У той же час, в КНДР можуть це сприйняти як образу. І тому Вашингтон вирішив шукати "спонсора". В даний час ведуться переговори з владою Сінгапуру.

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідер КНДР Кім Чен Ин оголосив про припинення ядерних і ракетних випробувань і закрив випробувальний ядерний полігон.

Пізніше, США з Південною Кореєю провели навчання "Max Thunder", після чого перший заступник глави МЗС КНДР Кім Ге Гван оголосив, що КНДР не бажає вести переговори зі США, оскільки від неї вимагають відмовитися від ядерної зброї в односторонньому порядку.

При цьому прес-секретар Білого дому Сара Сандерс заявила, що Штати продовжать тиск на КНДР, проте все ж сподіваються на переговори. Крім того, віце-президент США Майк Пенс розповів, що Трамп може відмовитися від зустрічі з Кім Чен Ином.

25 травня з'явилася інформація, що президент США все ж вважає можливою зустріч з Кім Чен Ином 12 червня.