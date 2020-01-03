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3 січня • оновлено в 18:21
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Все серйозно: стурбовані Путін і Макрон переговорили через вбивство Сулеймані

3.4т
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Вбивство США на території Іраку іранського генерала Касема Сулеймані обговорили в телефонній розмові президент Франції Еммануель Макрон і глава Російської Федерації Володимир Путін.

Як повідомляє пресслужба Кремля, дзвінок відбувся з ініціативи французького лідера. І Макрон, і Путін висловили занепокоєння у зв'язку із загибеллю Сулеймані в результаті ракетного удару США.

"По обидва боки висловлено занепокоєння у зв'язку із загибеллю командувача Силами спеціального призначення "Кодс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США по аеропорту Багдада. Констатовано, що ця акція може серйозно загострити ситуацію в регіоні", – йдеться в офіційному повідомленні.

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Путін і Макрон

Путін і Макрон

"Газета.Ру"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
Вбивство генерала Сулеймані
Особи
Володимир Путін Еммануель Макрон Касем Сулеймані
Місце
Франція
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
озабоченные ---парочка ,,,,,,,,,,озабоченных
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hunt andres
hunt andres
Петрова Ольга, хо хлам нет места в этом поле. Займись кастрюлькой.
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