Все серйозно: стурбовані Путін і Макрон переговорили через вбивство Сулеймані

Вбивство США на території Іраку іранського генерала Касема Сулеймані обговорили в телефонній розмові президент Франції Еммануель Макрон і глава Російської Федерації Володимир Путін.

Як повідомляє пресслужба Кремля, дзвінок відбувся з ініціативи французького лідера. І Макрон, і Путін висловили занепокоєння у зв'язку із загибеллю Сулеймані в результаті ракетного удару США.

"По обидва боки висловлено занепокоєння у зв'язку із загибеллю командувача Силами спеціального призначення "Кодс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США по аеропорту Багдада. Констатовано, що ця акція може серйозно загострити ситуацію в регіоні", – йдеться в офіційному повідомленні.

Путін і Макрон "Газета.Ру"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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