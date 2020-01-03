Все серйозно: стурбовані Путін і Макрон переговорили через вбивство Сулеймані

Вбивство США на території Іраку іранського генерала Касема Сулеймані обговорили в телефонній розмові президент Франції Еммануель Макрон і глава Російської Федерації Володимир Путін.
Як повідомляє пресслужба Кремля, дзвінок відбувся з ініціативи французького лідера. І Макрон, і Путін висловили занепокоєння у зв'язку із загибеллю Сулеймані в результаті ракетного удару США.
"По обидва боки висловлено занепокоєння у зв'язку із загибеллю командувача Силами спеціального призначення "Кодс" Корпусу вартових ісламської революції Ірану Касема Сулеймані в результаті ракетного удару США по аеропорту Багдада. Констатовано, що ця акція може серйозно загострити ситуацію в регіоні", – йдеться в офіційному повідомленні.
Путін і Макрон
"Газета.Ру"
Як повідомляв OBOZREVATEL:
американський сенатор Кріс Мерфі заявив, що ліквідація в Багдаді (Ірак) генерала Корпусу вартових Ісламської революції Ірану (КВІР) Касема Сулеймані може стати причиною великої війни на Близькому Сході.
Також спливла інформація про те, що Сулеймані ймовірно був у Москві (Росія) і зустрічався з президентом країни Володимиром Путіним.
Тим часом міністр оборони Ізраїлю скликав екстрену нараду після вбивства Сулеймані.
Іракський телеканал Al Ghadeer заявив, що під час вбивства Сулеймані в Іраку загинули ще семеро людей з його близького оточення.
Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї призначив бригадного генерала Ісмаїла Каан очільником спецпідрозділу "аль-Кудс", яким раніше командував загиблий Сулеймані.
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