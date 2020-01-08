"Все гаразд!" З'явилася перша реакція Трампа на напад Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати ведуть оцінку жертв і пошкоджень, нанесених ударом іранських ракет по американським військовим базам у Іраку.
Про це глава Білого дому повідомив на своїй сторінці в Twitter.
"Все гаразд! Ракети випущені з Ірану на двох військових базах, розташованих в Іраку. Відбувається оцінка жертв і пошкоджень. Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі!" – йдеться в повідомленні.
Трамп додав, що офіційну заяву він зробить пізніше.
Нагадаємо, в ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Відповідальність на себе взяв Іранський корпус вартових революції.
All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 січня 2020 р.
Як писав OBOZREVATEL:
Ситуація на Близькому Сході серйозно загострилася після вбивства 3 січня іранського генерала Касема Сулеймані, який був убитий в ніч на 3 січня в результаті повітряного удару США по міжнародному аеропорту Багдада (Ірак).
Наказ був відданий главою США Дональдом Трампом. За його словами, Сулеймані "причетний до загибелі мільйонів людей" і його "повинні були прибрати ще багато років тому".
Постпред Ірану в ООН Маджид Тахтім-Раванчі порівняв вбивство військами США генерала з оголошенням війни.
Після вбивства американськими військами іранського генерала Касема Сулеймані в аеропорту Багдада в Ірані заявили, що визначили 35 цілей для ударів у відповідь по США.
5 січня парламент Іраку проголосував за виведення військ США з країни після вбивства іранського генерала.
7 січня, в місті Керман (Іран) в страшній тисняві під час церемонії прощання з убитим генералом Касем Сулеймані загинули десятки людей і постраждали сотні.
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