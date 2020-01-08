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8 січня • оновлено в 08:37
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"Все гаразд!" З'явилася перша реакція Трампа на напад Ірану

3.4т
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Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати ведуть оцінку жертв і пошкоджень, нанесених ударом іранських ракет по американським військовим базам у Іраку.

Про це глава Білого дому повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Все гаразд! Ракети випущені з Ірану на двох військових базах, розташованих в Іраку. Відбувається оцінка жертв і пошкоджень. Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі!" – йдеться в повідомленні.

Трамп додав, що офіційну заяву він зробить пізніше.

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"Будемо захищатися!" Іран знайшов пояснення удару по військовій базі США

Нагадаємо, в ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Відповідальність на себе взяв Іранський корпус вартових революції.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Конфлікт США та Ірана
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
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Пигин Макс
Пигин Макс
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Трамп реально неадеквашка. По любому у него предки xoxлами были.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Уже есть..жертвы??Неужели...Из за какого одного иранца...стали дохнуть американцы????)))))))))))))))))))))
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