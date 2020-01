"Все гаразд!" З'явилася перша реакція Трампа на напад Ірану

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати ведуть оцінку жертв і пошкоджень, нанесених ударом іранських ракет по американським військовим базам у Іраку.

Про це глава Білого дому повідомив на своїй сторінці в Twitter.

"Все гаразд! Ракети випущені з Ірану на двох військових базах, розташованих в Іраку. Відбувається оцінка жертв і пошкоджень. Все йде нормально! На сьогоднішній день у нас найпотужніші і добре оснащені військові в світі!" – йдеться в повідомленні.

Трамп додав, що офіційну заяву він зробить пізніше.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня Іран завдав удар балістичними ракетами по військово-повітряній базі Айн аль-Асад і в Ербілі на півночі Іраку, де розміщені американські війська. Відповідальність на себе взяв Іранський корпус вартових революції.

All is well! Missiles launched from Iran at two military bases located in Iraq. Assessment of casualties & damages taking place now. So far, so good! We have the most powerful and well equipped military anywhere in the world, by far! I will be making a statement tomorrow morning.