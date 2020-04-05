Врятує кров тих, хто переміг COVID-19: вчені анонсували прорив у боротьбі з коронавірусом

Вчені дійшли висновку, що кров людей, які перехворіли на коронавірус, можна використовувати для створення вакцини від COVID-19.

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Свої переконання вони обґрунтовують тим, що переливання крові допомагало при лікуванні дифтерії, іспанського грипу, а також кору й Еболи. Та й ВООЗ раніше заявила, що застосування реконвалесцентної плазми – один із надійних методів боротьби зі смертельно небезпечними інфекціями, повідомляє Reuters.

Зазначається, що Американське агентство з нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів вже дозволило використовувати кров людей, яеі перехворіли коронавірусом, для лікування пацієнтів, стан яких оцінюється як критичний.

За словами фахівців, реконвалесцентна плазма діє на організм людини не так, як вакцина. Зокрема, у випадку вакцинації виробляється активний імунітет і організм здатний себе захищати від вірусу. А плазма від людини, яка перенесла хворобу, дозволяє виробити організму пасивний імунітет.

Підкреслюється, що під час введення такої крові організм людини запозичує чужі антитіла, які можуть успішно боротися з хворобою. І хоча такий метод не здатний забезпечити довічний захист людини від вірусу, але може врятувати її від смерті.

Додамо, що у Франції з 7 квітня теж планують почати клінічні дослідження з переливання плазми крові людям із коронавірусом від пацієнтів, які вже вилікувалися, передає Le Figaro.

Плазму візьмуть у 200 пацієнтів, які вилікувалися менше 14 днів тому. Місцеві фахівці запевняють, що результати дослідження можна буде оцінити через 2-3 тижні. Переливання організовують державні паризькі лікарні, Французький банк крові та Національний інститут охорони здоров'я і медичних досліджень.

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайські лікарі встановили, що люди з другою групою крові більш уразливі перед китайським коронавірусом COVID-19, а найстійкіші з першою.

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