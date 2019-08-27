"Вперше за всю історію людства": в ООН оголосили надзвичайну кліматичну ситуацію

Стрімке танення льодовиків у Гренландії, де тільки в липні розтануло 179 млрд тонн льоду, пожежі в Сибіру, на Алясці, в Канаді та в Амазонії в червні і липні цього року привели до викидів десятків мегатонн вуглекислого газу в атмосферу.

Все, що відбувається — це надзвичайна кліматична ситуація, заявив на саміті G7 генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, повідомляють "Новости ООН".

"Сьогодні вона набагато гірша, ніж у Парижі (на момент ухвалення Паризької угоди щодо клімату в 2015 році. — Ред.), і наукові дані це підтверджують. Як зазначають експерти Міжурядової групи зі зміни клімату, ми повинні втримати підвищення температури в межах 1,5 градуса за Цельсієм до кінця століття, досягти нульового рівня викидів вуглекислого газу до 2050 року, на 45% скоротити викиди парникових газів до 2030 року", — сказав він.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш "Новини ООН"

Гутерріш зазначив, що країни повинні докладати більше зусиль для виконання Паризької угоди. Багато обіцянок щодо боротьби зі зміною клімату не виконуються. Крім того, заходів, передбачених цією угодою, вже недостатньо.

"Саміт "Великої сімки" — чудова можливість звернутися до міжнародної спільноти... Країни "сімки" повинні стати прикладом для інших країн", — додав генсек ООН.

Він наголосив, що липень 2019 року був найспекотнішим місяцем в історії, і 2015-2019 роки, найімовірніше, стануть найбільш спекотними роками за всю історію метеоспостережень.

"Згідно з даними Всесвітньої метеорологічної організації, рівень концентрації вуглекислого газу в атмосфері досяг найвищої позначки за всю історію людства: такий рівень концентрації CO2 існував 3-5 мільйонів років тому, тоді й температура була значно вищою, і рівень морів був від 10 до 20 метрів вищим", — підсумував генсек.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в серпні Бразилію накрила рекордна кількість лісових пожеж, що на 83% перевищило показники минулого року. 19 серпня пожежа була настільки сильною, що дим від неї викликав часткове затемнення і відключення електрики в Сан-Паулу, крім цього, його було видно навіть з космосу.

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