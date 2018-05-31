Впав на коліна: на росТБ показали зрадника України, що кається перед "ДНР"

На російському телебаченні показали сюжет, де нібито полонений боєць Збройних сил України, який насправді є дезертиром і фігурує в пропагандистських роликах країни-агресора, на колінах просить вибачення у терористів "ДНР" за війну на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перебіжчика представили як морського піхотинця Віталія Чміля і показали його награний виступ в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі".

Згідно з легендою, озвученою ведучим передачі Артемом Шейніним, чоловік нібито потрапив у полон і йому вирішили "влаштувати екскурсію" по тимчасово окупованому Донецьку, під час якої дали можливість поспілкуватися з місцевими жителями і показали меморіал загиблим дітям.

Потім він пустив в ефір відео, на якому дезертир зображує ридання і, падаючи на коліна, просить вибачення у "ДНР".

"Школа зруйнована. По школі 1 вересня! Для мене це просто шок. Найбільший шок - це діти. Я просто сам батько. Пробачте нас! Більшість хлопців не знають, що відбувається тут. Майже всі. Інформації ніякої не доводиться до нас. Я хочу сказати що ми, від імені української армії я прошу у вас пробачення. Я не піду! Я не піду в зону АТО більше!" - награно говорить на кадрах зйомки перебіжчик, вичавлюючи із себе сльози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про дезертирство Чміля оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, 35-річний житель Миколаєва служив в 36 бригаді морської піхоти з серпня 2016 року. Однак у травні цього року він кинув свою сім'ю та перейшов на бік окупантів, які і зробили з нього "зірку" російської пропаганди.