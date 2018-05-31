УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

Впав на коліна: на росТБ показали зрадника України, що кається перед "ДНР"

6.6тЧитати новину російською

На російському телебаченні показали сюжет, де нібито полонений боєць Збройних сил України, який насправді є дезертиром і фігурує в пропагандистських роликах країни-агресора, на колінах просить вибачення у терористів "ДНР" за війну на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Перебіжчика представили як морського піхотинця Віталія Чміля і показали його награний виступ в ефірі пропагандистської програми "Час покаже" на "Першому каналі".

Згідно з легендою, озвученою ведучим передачі Артемом Шейніним, чоловік нібито потрапив у полон і йому вирішили "влаштувати екскурсію" по тимчасово окупованому Донецьку, під час якої дали можливість поспілкуватися з місцевими жителями і показали меморіал загиблим дітям.

Потім він пустив в ефір відео, на якому дезертир зображує ридання і, падаючи на коліна, просить вибачення у "ДНР".

Новини
"Зганьбив військову частину": українського солдата-дезертира суворо покарали

"Школа зруйнована. По школі 1 вересня! Для мене це просто шок. Найбільший шок - це діти. Я просто сам батько. Пробачте нас! Більшість хлопців не знають, що відбувається тут. Майже всі. Інформації ніякої не доводиться до нас. Я хочу сказати що ми, від імені української армії я прошу у вас пробачення. Я не піду! Я не піду в зону АТО більше!" - награно говорить на кадрах зйомки перебіжчик, вичавлюючи із себе сльози.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про дезертирство Чміля оприлюднив журналіст Юрій Бутусов. За його словами, 35-річний житель Миколаєва служив в 36 бригаді морської піхоти з серпня 2016 року. Однак у травні цього року він кинув свою сім'ю та перейшов на бік окупантів, які і зробили з нього "зірку" російської пропаганди.

Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "Обозреватель".

Теми
російська пропагандаАТО на ДонбасіОперація Об'єднаних сил на ДонбасіРосійсько-український конфлікт
Особа
Юрій Бутусов
Місце
Росія
Об'єкти
Збройні сили Українитерористи "ДНР"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
32
13
Смішно
3
Цікаво
4
Сумно
17
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги