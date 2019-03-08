Воював проти України: в Сирії загинув російський полковник

У Сирії загинув полковник Збройних сил Росії, який раніше воював проти України на Донбасі.

Про це розповів координатор групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на сторінці в Facebook, уточнивши, як командування ЗС РФ замовчує низький рівень бойової підготовки підрозділів і втрати.

"Командуванням ЗС Росії ретельно приховуються факти низького рівня бойової підготовки своїх підрозділів, а також дані про обставини, які призводять до втрати особового складу в зонах ведення бойових дій. 22 лютого 2019 року на території Сирії стався інцидент, в результаті якого загинули четверо військовослужбовців ЗС Росії", – розповів він.

За словами Тимчука, серед загиблих був полковник А. Омаров, командир 3 окремої бригади спеціального призначення, пункт постійної дислокації якої знаходиться в Тольятті.

Сирія

"Полковник А. Омаров був призначений на посаду командира бригади 5 років тому, в лютому 2014 року, з початком російської агресії проти України. Брав активну участь в бойових діях на території України, організовував підготовку диверсійно-розвідувальних груп, які діяли на території нашої країни", – пояснив координатор ІО.

За його інформацією, у результаті командування ЗС РФ вирішило відсторонити головнокомандувача Повітряно-Космічних сил Росії генерал-полковника С. Суровікіна від виконання обов'язків у Сирійській Арабській Республіці.

"При тому, що даний генерал був призначений на посаду менше місяця назад – в лютому цього року", – підсумував Тимчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно Тимчук розповів, як терористи "ДНР" залякують жителів Горлівки і особовий склад повідомленнями про "спеціальному каральному підрозділі" з полку "Азов".

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