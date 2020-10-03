ВООЗ зареєструвала нові тести на COVID-19: результат через 15 хвилин

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зареєструвала два експрес-тести на коронавірусну хворобу COVID-19 , які показують результат через 15-30 хвилин.

Про це на брифінгу в Женеві заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебрейесус, повідомляє Центр новин ООН. Зазначається, що було ухвалено рішення забезпечити поставку 120 млн таких тестів у країни з низьким і середнім рівнем доходів.

Так, у понеділок, 28 вересня, організація зареєструвала перший експрес-тест на основі антигену і рекомендувала його для включення в список засобів для використання в надзвичайних ситуаціях.

Разом з тим, в п'ятницю, 2 жовтня, ВООЗ схвалила другий антигенний експрес-тест, який також буде включений в список засобів для використання в екстрених випадках.

"Ці тести прості у використанні. У них нижча вартість, і вони забезпечують надійні результати приблизно через 15-30 хвилин, а не через кілька годин або днів", – додав глава ВООЗ.

За його словами, в рамках ініціативи Аct-Accelerator (ініціатива щодо прискорення доступу до засобів для боротьби з COVID-19) і Альянсу COVAX (створений під егідою ВООЗ для розробки вакцини) ВООЗ буде домагатися справедливого розподілу в усьому світі вакцин, які довели свою безпеку і ефективність.

Тедрос також повідомив, що кожного тижня в світі реєструється приблизно 2 млн випадків COVID-19. Він також нагадав, що на цьому тижні світ переступив трагічний рубіж в один мільйон померлих від коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в ВООЗ заявили, що реальна кількість померлих від коронавірусної інфекції, швидше за все, вища, ніж в офіційних даних.