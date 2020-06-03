ВООЗ озвучила обнадійливі дані щодо COVID-19 в Україні

В Україні поступово стабілізується ситуація з епідемією коронавірусу (COVID-19).

Про це на брифінгу в середу, 3 червня, повідомив глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

При цьому він підкреслив, що, незважаючи на зниження кількості хворих, у порівнянні з квітнем, ризик зараження залишається високим. Однак ситуація в Україні нормалізується.

COVID-19 в Україні

"Україна і Російська Федерація виходять на цей шлях", – сказав Клюге.

Нагадаємо, що в ВООЗ попередили про нові спалахи коронавірусу, які будуть чергуватися. Також в ВООЗ додали, що зараз світ перебуває в середині першої хвилі COVID-19, під час якої може відбутися другий пік захворюваності.

Дивіться пряму трансляцію: Директор ЄРБ ВООЗ @hans_kluge і фахівці з надзвичайних ситуацій представлять останні відомості про # COVID19 і дадуть відповідь на питання журналістів. https://t.co/vyaH7N2L9C - WHO / Europe (@WHO_Europe) June 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я не може підтвердити, що коронавірусна інфекція COVID-19 стала менш патогенної.

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