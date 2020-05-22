Новим світовим епіцентром пандемії COVID-19 стали країни Південної Америки, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.
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Таку заяву керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Райан зробив у п'ятницю, 22 травня, на пресконференції. Трансляція велася на Twitter-сторінці організації.
"В якомусь сенсі Південна Америка стала новим епіцентром цієї хвороби. Ми бачимо, як у багатьох країнах Південної Америки зростає кількість випадків захворювання", – сказав він.
Пандемія COVID-19. Ілюстрація
Зазначимо, Бразилія займає третій рядок у списку країн, де виявлено найвище число заражень (314,7 тис. випадків, 20,2 тис. – летальних).
У Перу число випадків зараження COVID-19 перевищило 100 тис. осіб, померли в цій країні понад 3,1 тис. людей.
У Чилі діагноз підтвердили у 61,8 тис. осіб, померли 630. В Еквадорі у 35,8 тис. осіб знайшли коронавірус, померли понад 3 тис. осіб.
Дані на 22 травня. Топ-10 країн Південної Америки в антирейтингу за кількістю випадків COVID-19
Додамо: перші випадки нової інфекції були зафіксовані в Китаї, який довгий час був наймасштабнішим центром пандемії.
Згодом найбільший приріст інфікованих і загиблих спостерігався в Італії, однак статистика там уже пішла на спад, а карантин поступово послаблюють. Серйозні спалахи коронавірусу також фіксувалися в Іспанії та США.
Media briefing on # COVID19 with @DrTedros https://t.co/i9ibJwcq7Y- World Health Organization (WHO) (@WHO) May 22, 2020
Карта поширення коронавірусу в світі:
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