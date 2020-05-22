Головна Новини
22 травня • оновлено в 22:09
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Новини світу

ВООЗ назвала новий епіцентр пандемії COVID-19 у світі

  • Ще до недавнього часу найскладнішою через коронавірус була ситуація в Іспанії, проте у ВООЗ заявили, що на зміну прийшов інший епіцентр.

  • На пресконференції 22 травня представник організації повідомив, що це країни Південної Америки.

1.6т
Читати матеріал російською

Новим світовим епіцентром пандемії COVID-19 стали країни Південної Америки, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Таку заяву керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Райан зробив у п'ятницю, 22 травня, на пресконференції. Трансляція велася на Twitter-сторінці організації.

"В якомусь сенсі Південна Америка стала новим епіцентром цієї хвороби. Ми бачимо, як у багатьох країнах Південної Америки зростає кількість випадків захворювання", – сказав він.

Пандемія COVID-19. Ілюстрація

Пандемія COVID-19. Ілюстрація

Зазначимо, Бразилія займає третій рядок у списку країн, де виявлено найвище число заражень (314,7 тис. випадків, 20,2 тис. – летальних).

У Перу число випадків зараження COVID-19 перевищило 100 тис. осіб, померли в цій країні понад 3,1 тис. людей.

У Чилі діагноз підтвердили у 61,8 тис. осіб, померли 630. В Еквадорі у 35,8 тис. осіб знайшли коронавірус, померли понад 3 тис. осіб.

Дані на 22 травня. Топ-10 країн Південної Америки в антирейтингу за кількістю випадків COVID-19

Дані на 22 травня. Топ-10 країн Південної Америки в антирейтингу за кількістю випадків COVID-19

Додамо: перші випадки нової інфекції були зафіксовані в Китаї, який довгий час був наймасштабнішим центром пандемії.

Згодом найбільший приріст інфікованих і загиблих спостерігався в Італії, однак статистика там уже пішла на спад, а карантин поступово послаблюють. Серйозні спалахи коронавірусу також фіксувалися в Іспанії та США.

Карта поширення коронавірусу в світі:

Як писав OBOZREVATEL, в анексованому Севастополі в розпал пандемії COVID-19 церковники РПЦ провели службу і хресний хід без дотримання протиепідемічних норм – масок і рукавичок.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Коронавірус" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Дарина Дурова
Тема
Коронавірус
Теги
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) хвороба вірус
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Світ

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 20 148.

    Вилікувалися: 6585. Померли: 588.

  • У світі захворіли понад 5,1 млн осіб, загинули – 332 тисяч.

  • Половина областей України виявилися не готові до ослаблення карантину – МОЗ показало список.

  • Росія побила новий антирекорд за смертністю від COVID-19.

  • Вчені виявили нову особливість ураження коронавірусом легенів – хвороба порушує згортання крові.

Новини світу

Топпублікації

Топблоги