На пресконференції 22 травня представник організації повідомив, що це країни Південної Америки.

Ще до недавнього часу найскладнішою через коронавірус була ситуація в Іспанії, проте у ВООЗ заявили, що на зміну прийшов інший епіцентр.

Новим світовим епіцентром пандемії COVID-19 стали країни Південної Америки, заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

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Таку заяву керівник ВООЗ із надзвичайних ситуацій Майк Райан зробив у п'ятницю, 22 травня, на пресконференції. Трансляція велася на Twitter-сторінці організації.

"В якомусь сенсі Південна Америка стала новим епіцентром цієї хвороби. Ми бачимо, як у багатьох країнах Південної Америки зростає кількість випадків захворювання", – сказав він.

Пандемія COVID-19. Ілюстрація

Зазначимо, Бразилія займає третій рядок у списку країн, де виявлено найвище число заражень (314,7 тис. випадків, 20,2 тис. – летальних).

У Перу число випадків зараження COVID-19 перевищило 100 тис. осіб, померли в цій країні понад 3,1 тис. людей.

У Чилі діагноз підтвердили у 61,8 тис. осіб, померли 630. В Еквадорі у 35,8 тис. осіб знайшли коронавірус, померли понад 3 тис. осіб.

Дані на 22 травня. Топ-10 країн Південної Америки в антирейтингу за кількістю випадків COVID-19

Додамо: перші випадки нової інфекції були зафіксовані в Китаї, який довгий час був наймасштабнішим центром пандемії.

Згодом найбільший приріст інфікованих і загиблих спостерігався в Італії, однак статистика там уже пішла на спад, а карантин поступово послаблюють. Серйозні спалахи коронавірусу також фіксувалися в Іспанії та США.

Карта поширення коронавірусу в світі:

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