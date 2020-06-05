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6 червня • оновлено в 01:50
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ВООЗ дала нові рекомендації щодо масок: де і кому варто носити

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Всесвітня організація охорони здоров'я дала нові рекомендації щодо носіння масок в період пандемії COVID-19, як ними правильно користуватися і які саме ефективні.

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Носити маски звичайним людям слід в місцях, де коронавірус поширюється інтенсивно або немає можливості дотримуватися дистанції (магазинах, громадському транспорті, переповнених приміщеннях), розповів на брифінгу 5 червня глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, який транслювався у Twitter.

ВООЗ дала нові рекомендації щодо масок: де і кому варто носити

Носити маски слід усім, хто працює в медичних установах, навіть якщо там немає хворих коронавірусів.

У районах, де є поширення COVID-19, маску слід надягати людям старше 60 років та особам з супутніми захворюваннями.

Грунтуючись на наукових дослідженнях, організація рекомендує використовувати тканинні маски, які складаються мінімум з трьох шарів різних матеріалів.

Під час носіння маски поправляти, надягати або знімати її варто після миття рук.

При цьому Гебреєсус зазначив, що самі по собі маски не захищають від зараження, якщо не використовувати комплексний підхід до боротьби з коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ВООЗ попередила, що масове зняття карантинних обмежень у багатьох країнах може призвести до виникнення другої хвилі коронавируса.

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Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Коронавірус
Особа
Тедрос Аданом Гебреєсус
Місце
Швейцарія Женева
Тег
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ)
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