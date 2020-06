ВООЗ дала нові рекомендації щодо масок: де і кому варто носити

Всесвітня організація охорони здоров'я дала нові рекомендації щодо носіння масок в період пандемії COVID-19, як ними правильно користуватися і які саме ефективні.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Носити маски звичайним людям слід в місцях, де коронавірус поширюється інтенсивно або немає можливості дотримуватися дистанції (магазинах, громадському транспорті, переповнених приміщеннях), розповів на брифінгу 5 червня глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреєсус, який транслювався у Twitter.

Носити маски слід усім, хто працює в медичних установах, навіть якщо там немає хворих коронавірусів.

У районах, де є поширення COVID-19, маску слід надягати людям старше 60 років та особам з супутніми захворюваннями.

Грунтуючись на наукових дослідженнях, організація рекомендує використовувати тканинні маски, які складаються мінімум з трьох шарів різних матеріалів.

Під час носіння маски поправляти, надягати або знімати її варто після миття рук.

При цьому Гебреєсус зазначив, що самі по собі маски не захищають від зараження, якщо не використовувати комплексний підхід до боротьби з коронавірусом.

WHO updated guidance on the use of masks for control of # COVID19 : https://t.co/z6DTZLG5Qs



The new guidance is based on evolving evidence and provides updates on:



😷who should wear a mask



😷when a mask should be worn



😷what a mask should be made of pic.twitter.com/Cu7MEyCs3J