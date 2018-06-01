УкрEngРус
Реєстрація
ПолітикаЕкономіка

"Володимир, вам не соромно?" Росіяни опустилися на коліна перед Путіним. Відео

5.1тЧитати новину російською

У Єкатеринбурзі пройшла акція, в ході якої росіяни записали звернення до президента Росії Володимира Путіна, стоячи на колінах.

Відео було розміщене в паблік "Вуса Пєскова" на YouTube.

Люди поскаржилися на недобросовісного забудовника.

Новини
"Путін допоможи!" Вишинський зажадав позбавити його громадянства України

"Шановний Володимире Володимировичу, слізно прошу вас допомогти нам. Нас 157 чоловік. Ми буквально стали божами... ми залишилися без грошей і без житла", - розповіла одна з учасниць.

"Володимир Володимирович, вам не соромно, коли ваші громадяни стають перед вами на коліна?" - поцікавився інший росіянин в зверненні.

Після цього люди опустилися на коліна зі словами "Пане президенте, допоможіть нам".

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Росії відкрили пам'ятник Путіну без Путіна.

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяЄкатеринбург
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
2
18
Смішно
0
Цікаво
3
Сумно
15
Треш
Новые
Старые
Лучшие
Худшие

Наші блоги