"Володимир, вам не соромно?" Росіяни опустилися на коліна перед Путіним. Відео

У Єкатеринбурзі пройшла акція, в ході якої росіяни записали звернення до президента Росії Володимира Путіна, стоячи на колінах.

Відео було розміщене в паблік "Вуса Пєскова" на YouTube.

Люди поскаржилися на недобросовісного забудовника.

"Шановний Володимире Володимировичу, слізно прошу вас допомогти нам. Нас 157 чоловік. Ми буквально стали божами... ми залишилися без грошей і без житла", - розповіла одна з учасниць.

"Володимир Володимирович, вам не соромно, коли ваші громадяни стають перед вами на коліна?" - поцікавився інший росіянин в зверненні.

Після цього люди опустилися на коліна зі словами "Пане президенте, допоможіть нам".

Як повідомлявOBOZREVATEL, в Росії відкрили пам'ятник Путіну без Путіна.