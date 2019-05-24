"Вогненні кулі" підпалили Ізраїль: ліси палахкотять, людей евакуйовують. Усі подробиці, фото і відео

В Ізраїлі на кордоні із сектором Гази виникло безліч польових і лісових пожеж, викликаних приземленням так званих "вогненних куль". Крім того, вогонь поширюється через багаття на честь святкування Лаг ба-Омер.

За даними служби швидкої допомоги "Маген Давид Адом", у результаті пожеж постраждали 22 особи. Більшість отруїлися продуктами горіння. Двоє людей перебувають у стані середньої тяжкості, решта постраждали легко.

Пожежа в Ізраїлі Прес-служба пожежної охорони Ізраїлю

Управління пожежної охорони та служби порятунку оголосило термінову мобілізацію бійців пожежних розрахунків по всій країні. У пожежній службі скасовані відпустки і відгули. Мобілізація оголошена у зв'язку з великою кількістю займань у центрі і на півдні країни, а також загрозою розповсюдження вогню.

Пожежна служба Ізраїлю вирішує щодо звернення за допомогою до колег з Греції, Хорватії та Кіпру.

Прес-служба правоохоронних органів звернулася до населення з проханням у разі проведення евакуації населеного пункту чітко дотримуватися вказівок місцевої влади і поліцейських. Під час самостійної евакуації рекомендується залишати двері будинків відчиненими.

Пожежа в Ізраїлі Прес-служба пожежної охорони Ізраїлю

Пожежа в Ізраїлі Прес-служба пожежної охорони Ізраїлю

Пожежа в Ізраїлі Прес-служба пожежної охорони Ізраїлю

Пожежа в Ізраїлі Прес-служба пожежної охорони Ізраїлю

Поширенню вогню сприяє надзвичайно спекотна і суха погода. Температура перевищує середньосезонну на 8-10 градусів, досягаючи 40 градусів за Цельсієм у центральних і західних районах країни, 45°С — у південних і північних районах, 50°С — на сході, в Йорданській долині, долині Мертвого моря і пустелі Арава.

В Ізраїлі вирують пожежі. Варто сильна спека, а палестинські друзі і партнери РФ в цей час запускають зі своєї території вогняні кулі і палаючі повітряні змії. Але це, звичайно ж, не тероризм. І вже дуже скоро ми знову побачимо лідерів ХАМАСу на переговорах в Москві pic.twitter.com/KGCrTHIANM — Vitauskas 🇱🇹🇺🇦 (@Vitauskas_A) 23 травня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік масштабні лісові пожежі охопили Грецію. Тоді загинули понад 50 осіб, понад 150 були поранені.

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