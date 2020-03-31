Вмираючи від раку, 81-річний британець Норман Полланд із міста Сейл написав своїй дружині прощального листа із самоізоляції, зворушивши співробітників Червоного Хреста.

Чоловік із термінальною стадією онкозахворювання опинився в ізоляції від своєї сім'ї. З листа випливає, що у нього виявили ще й небезпечний вірус і це лише наблизило смерть. Про це пише Mirror.

Оскільки сам він не зміг написати, під диктовку лист оформила співробітниця Червоного Хреста. "Я не знаю, скільки я ще протягну. Вірус тільки погіршує моє становище. Мені було важливо передати їй це", – озвучив Полланд.

Британець написав дружині прощального листа із самоізоляції Mirror

"Я буду сумувати за нею, коли мене не стане. Ми разом вже 22 роки. Найбільше я переживаю, як вона тут буде без мене. Вона – кохання всього мого життя. Вона все для мене робила. Я все це говорив їй особисто, але я хотів, щоб у неї залишився прощальний лист, який вона зможе зберігати до кінця життя і перечитувати, скільки побажає", – розповів він у розмові з волонтеркою.

У посланні чоловік зізнався своїй 84-річній дружині Рене в коханні і розповів про полегшення, яке пережив, знову повідавши про свої почуття.

Британець написав дружині прощального листа із самоізоляції Mirror

Отримавши листа, жінка відзначила, наскільки цінним було для неї це послання. "Норман дуже милий. Він повідав мені про свої почуття. Я і так про них знала, але лист дуже багато для мене значить. Я буду його дбайливо зберігати", – пообіцяла вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пастор з англійського міста Марлоу в графстві Бакінгемшир (Великобританія), заражений коронавірусом, звернувся до сім'ї і друзів із реанімації.

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