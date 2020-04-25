Визнана померлою від коронавірусу жінка через місяць прийшла до тями

74-річна мешканка міста Гуаякіль в Еквадорі прийшла до тями через майже місяць після того, як лікарі визнали її померлою.

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Як пише газета El Comercio, в кінці березня Альба Марурі Гранда поскаржилася на температуру до 42 градусів і проблеми з диханням. Жінку доставили в лікарню, де вона впала в кому.

Альба Марурі Гранда прокинулася через місяць

Лікарі переплутали ім'я пацієнтки і помилково повідомили родині про її смерть. Вісім днів по тому родичі кремували нібито її останки.

Сім'я провела майже місяць з прахом іншої людини в очікуванні, коли в Еквадорі скасують надзвичайний стан через коронавірус і дозволять провести церемонію поховання.

24 квітня жінка прокинулася, повідомила медпрацівниці своє ім'я та номер телефону для зв'язку з сестрою.

Лікарі принесли вибачення родині Гранди, визнавши помилку. Тепер родичі вимагають від лікарні відшкодувати $2 тис., які були витрачені на похоронні послуги та кремацію.

Як писав OBOZREVATEL, в Чернівецькій області 21 квітня поховали двох рідних братів, які померли від коронавірусу з різницею в день. Померла також бабуся хлопців, у важкому стані в лікарні знаходиться батько.

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