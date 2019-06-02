Віза в США: з'явилася нова важлива вимога

США почали вимагати практично у всіх, хто звертається за отриманням в'їзної візи в країну, інформацію про їхню сторінку в соціальних мережах, адресу електронної пошти, а також номери телефонів.

За даними видання The Hill, вимога набула чинності з початку червня після затвердження внесених змін до форми заяв на отримання практично всіх типів імміграційних і неімміграційних віз в США. Тепер в них міститься вимога вказати "ідентифікаційні дані соціальних мереж" особи, яка подає документи на візу.

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Зміни зачеплять близько 15 млн іноземців, щорічно звертаються за візами в США. "Національна безпека є нашим першочерговим завданням при розгляді заяв на отримання візи, а кожен мандрівник, що прямує в США, або іммігрант проходить ретельну перевірку. Ми постійно працюємо над пошуком механізмів поліпшення наших процедур перевірки з метою забезпечення безпеки громадян США, підтримуючи разом з тим поїздки в Сполучені Штати, які не суперечать законам", - пояснили в Держдепартаменті.

Віза в США immigration-online.ru

У нових бланках заяв на отримання візи перераховано кілька платформ соціальних мереж, від заявника потрібно вказати імена своїх акаунтів, якими він користувався протягом останніх п'яти років. Тим, хто звертається за візою також надається можливість вказати інформацію про облікові записи в соціальних мережах, не зазначених в документі.

Крім даних про соцмережі у заявників тепер запитують інформацію про міжнародні поїздки за останні п'ять років, номери телефонів і адреси електронної пошти за той самий період. При цьому додається уточнююче запитання, чи були члени сім'ї заявника причетні до терористичної діяльності.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп під час виступу в Білому домі, 16 травня, оголосив про плани серйозних реформ американської міграційної системи.

Згідно з новим імміграційним планом США, майбутні іммігранти повинні будуть вивчити англійську мову і здати цивільний іспит.

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