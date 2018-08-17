"Витягують з вівчарками": депутат Держдуми залякав "Л/ДНР" облавами

Депутат нелегітимної Державної Думи Росії Сергій Шаргунов виступив зі страхітливою фейковою промовою про те, що українська армія нібито влаштовує облави на жителів тимчасово окупованих територій Донбасу і без розбору робить всіх військовополоненими (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Для більшої переконливості політик країни-агресора прикрасив свою розповідь фразами про те, що бійці нібито вриваються в будинки зі злими собаками і пакують людей пачками в автозаки. Таку вигадану маячню російський депутат озвучив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1".

"Заручниками війни стають ті, хто опиняється під пресингом на цих зажатих, захоплених територіях (населені пункти в сірій зоні, взяті під контроль ЗСУ. - Ред.). Тому що є відео, коли просто буквально під гавкіт вівчарок, під крики конвойних людей витягують з будинків, кидають в залізні колимаги, і кількість ув'язнених стає дедалі більшою. І заручниками залишаються звичайні мирні люди, які підвішені всієї цієї війною", - сказав Шаргунов, награно намагаючись зобразити співчуття жителям Донбасу, які страждають від війни, розв'язаної його країною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Шаргунов заявив, що Росії варто було б задуматися про захист своїх "співвітчизників" в Україні, якими він вважає всіх російськомовних людей. Зокрема, депутат нелегітимної Держдуми нахабно зажадав ввести в сусідній незалежній країні другу державну мову - російську, а також запропонував видавати всім охочим українцям паспорти РФ.