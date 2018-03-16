Висилка британських дипломатів з Росії: у Путіна назвали терміни

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що висилка британських дипломатів з Росії в рамках справи про отруєння шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля може статися у будь-який момент.

"Що стосується зволікання або незволікання з відповідними заходами, ми вже говорили: вони себе не змусять довго чекати. У цьому сенсі, звичайно, всі кроки будуть добре обдуманими і будуть повністю відповідати інтересам нашої країни", - цитує РІА Новини спікера Кремля.

На уточнююче запитання, чи можна очікувати прийняття заходів у відповідь до недільних виборів президента РФ, Пєсков відповів: "Можна очікувати в будь-яку хвилину".

Він також заявив, що Кремль здивований поведінкою Великобританії щодо Росії, а позиція королівства в зв'язку з отруєнням Скрипаля "суперечить міжнародному праву і здоровому глузду".

"Ми, чесно кажучи, поки що в міжнародній практиці не стикалися з такою модальністю поведінки на державному рівні, коли висуваються на адресу країни, в цьому випадку нашої, дуже серйозні звинувачення, з формулюванням "по всій видимості","швидше за все" і так далі", - сказав він.

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.

Офіційний представник МЗС РФ у відповідь у грубій формі заявила про провокації.

Але 14 березня Москва екстрено зв'язалася з Лондоном по дипломатичних каналах і повідомила британську владу про те, що нібито не має ніякого відношення до отруєння екс-полковника ГРУ.

Пізніше стало відомо, що Великобританія висилає 23 російських дипломатів, які мали відношення до розвідки РФ, також Лондон перериває всі офіційні відносини з Москвою на період розслідування справи Скрипаля.

15 березня Москва заявила про дзеркальні відповіді на рішення Лондона.