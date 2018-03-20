Виселені з Британії дипломати Росії повертаються на "кокаїновому" літаку

Вислані з Великобританії 23 російських дипломата через справу про отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля повертаються на батьківщину на замішаному в кокаїновому скандалі літаку.
Видання "Фонтанка" зазначає, що всього на борту знаходяться 80 осіб. Згідно з розміщеною на трекері Flightradar24 інформацією, о 18:05 літак з бортовим номером RA-96023 вилетів з лондонського аеропорту "Станстед" і взяв курс на схід.
Літак Іл-96 з номером RA-96023 входить до складу спеціального льотного загону "Росія" і належить управлінню справами президента. У грудні 2017 року він потрапив в кокаїновий скандал в Аргентині. Цим літаком планувалося доставити в Москву майже 400 кілограмів наркотиків, протягом року лежали під носом російського дипломатичного представництва.
Як повідомляв "Обозреватель", прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Росія, швидше за все, стоїть за отруєнням російського шпигуна-перебіжчика Сергія Скрипаля.
Раніше також були знайдені докази нахабної брехні офіційного представника МЗС РФ Марії Захарової, яка заявила, що Росія не має відношення до хімічної зброї, яким отруїли Скрипаля.
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