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23 квітня • оновлено в 21:11
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Вірус відступає: Італія домоглася гучного успіху в боротьбі з COVID-19

2.8т
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В Італії вперше з початку пандемії COVID-19 за добу вилікувалося більше людей, ніж було зафіксовано нових випадків зараження.

За даними Департаменту цивільної оборони держави, за останні 24 години було виявлено 2 646 інфікованих і зафіксовано ще 464 смерті.

Однак одужали вже 57 576 чоловік, з яких за останню добу – 3 033 людини.

Всього в Італії захворіли майже 190 тисяч осіб, з яких понад 25,5 тисячі померли.

Вірус відступає: Італія домоглася гучного успіху в боротьбі з COVID-19

Коронавірус в Італії

Коронавірус в Італії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Італії вже 4 травня знімуть частину карантинних заходів, введених через коронавірус. Влада поступово запустить виробництво і дозволять працювати малому бізнесу, але зміни торкнуться поки лише окремих регіонів.

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Автор
Кирило Лютий
Тема
Коронавірус
Місце
Італія
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Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 7170.

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