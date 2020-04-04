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4 квітня • оновлено в 19:51
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Вірус дістався до дітей: Британія встановила сумний антирекорд щодо жертв COVID-19

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У Великобританії від коронавірусу COVID-19 померла п'ятирічна дитина, яка стала наймолодшою жертвою серед 708 померлих за останню добу в королівстві.

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Видання Daily Mail пише, що у загиблого малюка були серйозні проблеми зі здоров'ям. Всього за минулу добу, 3 квітня, в країні було встановлено антирекорд – від вірусу загинуло 708 осіб, і загальна кількість жертв досягла 4313.

COVID-19 у Британії

COVID-19 у Британії

У Національній службі охорони здоров'я Великобританії зазначили, що тепер діапазон смерті від коронавірусу склав від 5 до 104 років.

Уряд закликав населення залишатися вдома і не порушувати карантин, щоб не перезавантажувати лікарні роботою.

Зазначимо, що у Британії зафіксували 42433 заражених, померло 4313, і одужали 19736.

Епідемія у Британії

Епідемія у Британії

Скріншот

Нагадаємо, що королева Великобританії Єлизавета II записала звернення до народу у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, коронавірус у світі перетнув позначку в 1 млн заражених і повернувся до Китаю, де через другу хвилю пандемії знову ввели суворий карантин.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавірус
Місце
Великобританія
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