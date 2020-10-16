Вірменія запросила перемир'я в Карабасі – Азербайджан
Вірменія запросила у Азербайджану перемир'я в зоні військового конфлікту в Нагірному Карабасі.
Про це в п'ятницю, 16 жовтня, повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс".
"Ініціативу про перемир'я виявила Вірменія, коли побачила, як вони можуть утримати окуповані землі. Ми пішли їм на зустріч в гуманітарних цілях для обміну тілами і полонених. Але ми пішли на це з тією умовою, щоб відновилися предметні переговори, при цьому не змінюючи їх формат. Але як ми побачили, вони використовували перемир'я в своїх цілях", – розповів він.
За його словами, Вірменія атакувала Азербайджан, піддавши Гянджу ракетно-артилерійському обстрілу, а також інших міста, чим грубо порушивши режим перемир'я.
Нагадаємо, що раніше військові позиції Азербайджану в Карабасі піддалися потужним артилерійським ударам з боку Вірменії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Президент Росії Володимир Путін запропонував Вірменії та Азербайджану припинити бойові дії, щоб обмінятися тілами загиблих.
Баку і Єреван погодилися на консультації про припинення вогню в російській столиці.
До цього президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив про взяття під контроль селища Гадрут в Нагірному Карабасі і ряду сіл. За його словами, територіальна цілісність країни була відновлена. Також глава держави дав Єревану "останній шанс", щоб повернутися до формату переговорів і вивести війська з Карабаху.
Сторони домовилися про припинення вогню з 12:00 10 жовтня для обміну полоненими й тілами загиблих.
Війна між Вірменією і Азербайджаном за невизнаний Нагірний Карабах загострилася з новою силою 27 вересня. У Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту в той день збройні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.