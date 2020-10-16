Вірменія запросила перемир'я в Карабасі – Азербайджан

Вірменія запросила у Азербайджану перемир'я в зоні військового конфлікту в Нагірному Карабасі.

Про це в п'ятницю, 16 жовтня, повідомив президент Азербайджану Ільхам Алієв, передає "Інтерфакс".

"Ініціативу про перемир'я виявила Вірменія, коли побачила, як вони можуть утримати окуповані землі. Ми пішли їм на зустріч в гуманітарних цілях для обміну тілами і полонених. Але ми пішли на це з тією умовою, щоб відновилися предметні переговори, при цьому не змінюючи їх формат. Але як ми побачили, вони використовували перемир'я в своїх цілях", – розповів він.

За його словами, Вірменія атакувала Азербайджан, піддавши Гянджу ракетно-артилерійському обстрілу, а також інших міста, чим грубо порушивши режим перемир'я.

Нагадаємо, що раніше військові позиції Азербайджану в Карабасі піддалися потужним артилерійським ударам з боку Вірменії.

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