Вірменія захотіла союзу з невизнаним Нагірним Карабахом
Правляча партія вірменського парламенту заявила про пошук "пропорційних дій"
А ось у Міноборони вважають, що поведінка Азербайджану не залишає країні виходу
Зокрема, вона може перейти до "застосування ударних систем великої дальності"
У Вірменії заявили про можливість військово-політичного союзу з "республікою Нагірний Карабах" через поновлення воєнних дій у регіоні.
Таку позицію передала представниця правлячої в країні парламентської фракції "Мій крок" Ліліт Макунц. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.
Так, депутати партії допустили можливість пошуку "пропорційних дій" із невизнаним Карабахом.
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"У ситуації, що склалася, паралельно розвитку подій, активно обговорюються можливі пропорційні дії. Зокрема, висновок військово-політичного союзу з Арцахом", – зазначила Макунц.
Зі свого боку в Міністерстві оборони Вірменії додали, що дії Азербайджану не залишають іншого виходу, як перейти до "застосування ударних систем великої дальності і руйнівної сили".
Детальніше про те, чиїм є Нагірний Карабах і де він розташований, – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
27 вересня на кордоні Вірменії та Азербайджану спалахнув новий конфлікт, у самопроголошеному Нагірному Карабасі відновилися бої. Уряди Вірменії і невизнаного Карабаху оголосили військовий стан.
Пізніше в Міноборони Вірменії заявили, що під час військового конфлікту озброєні сили Азербайджану втратили убитими до 200 військовослужбовців.
Президент РФ Володимир Путін і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорили конфлікт у Нагірному Карабасі. Телефонна розмова відбулася за ініціативи вірменської сторони.
До 20 тисяч етнічних вірмен із Росії висловили готовність стати добровольцями в Карабасі.
Увечері 28 вересня вірменське Міноборони заявило, що азербайджанські війська здійснили спробу "широкомасштабного наступу" в "республіці Нагірний Карабах".
Міністерства оборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео боїв у "республіці Нагірний Карабах", які відбувалися 28 вересня.