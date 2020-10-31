Вірменія попросила у Путіна захисту в Карабасі
Прем'єр Вірменії повідомив Путіну про нібито перекидання "іноземних озброєних терористів із Близького Сходу"
Він зазначив, що бойові дії наближаються до кордону Вірменії
Пашинян нагадав Путіну про союзницькі відносини між Вірменією та Росією
У суботу, 31 жовтня, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян надіслав листа президентові Росії Володимиру Путіну з проханням про допомогу від "азербайджано-турецької військової агресії проти Нагірного Карабаху".
Як йдеться на офіційному сайті МЗС Вірменії, в листі, зокрема, повідомляється про нібито перекидання "іноземних озброєних терористів із Близького Сходу" і їх участь у бойових діях в Нагірному Карабасі.
"З огляду на наближення бойових дій до кордону Вірменії, факти посягань на територію РА, які вже мали місце, прем'єр-міністр Республіки Вірменія звернувся до президента Російської Федерації за негайним проведенням консультацій з метою визначення роду і розміру допомоги, яку РФ може надати", – підкреслили у відомстві.
Пашинян нагадав Путіну про союзницькі відносини між Вірменією та Росією і статтю 2 "Договору про дружбу, співпрацю і взаємну допомогу" від 29 серпня 1997 року.
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