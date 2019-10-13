Головна Новини
14 жовтня • оновлено в 01:25
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

Вирішили "прибрати"? У мережі заявили про загибель кухаря Путіна

1.8т Читати матеріал російською

У мережі набирають обертів чутки про загибель мільярдера Євгена Пригожина, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна.

Як передає телеграм-канал "Нещадний піарник", активно поширюється інформація про те, що Пригожин розбився на літаку в Конго.

При цьому деякі блогери і ресурси в мережі припускають, що кухаря Путіна, пов'язаного з ПВК "Вагнера", раптово вирішила "прибрати" влада. Але є версія про те, що він сам розіграв свою загибель.

Новини
Кухар Путіна витратив мільйони на створення "африканської імперії"

Офіційного підтвердження смерті Пригожина немає. "Кілька годин тому ми відправили запит до пресслужби "Конкорд" з проханням прокоментувати інформацію про загибель Пригожина. Відповіді немає", - сказано в повідомленні.

Володимир Путін і Євген Пригожин

Володимир Путін і Євген Пригожин

Sputnik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пригожина запідозрили в тому, що він убив російських журналістів в Африці.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особа
Володимир Путін
Тег
ПВК Вагнер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
5
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel