Вирішили "прибрати"? У мережі заявили про загибель кухаря Путіна

У мережі набирають обертів чутки про загибель мільярдера Євгена Пригожина, якого називають кухарем президента Росії Володимира Путіна.

Як передає телеграм-канал "Нещадний піарник", активно поширюється інформація про те, що Пригожин розбився на літаку в Конго.

При цьому деякі блогери і ресурси в мережі припускають, що кухаря Путіна, пов'язаного з ПВК "Вагнера", раптово вирішила "прибрати" влада. Але є версія про те, що він сам розіграв свою загибель.

Офіційного підтвердження смерті Пригожина немає. "Кілька годин тому ми відправили запит до пресслужби "Конкорд" з проханням прокоментувати інформацію про загибель Пригожина. Відповіді немає", - сказано в повідомленні.

Володимир Путін і Євген Пригожин Sputnik

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пригожина запідозрили в тому, що він убив російських журналістів в Африці.

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