"Випередив Росію": названа причина відставки Назарбаєва

Оголосивши про свою відставку президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв насправді зробив крок на випередження у планах РФ провернути в країні український чи білоруський сценарій.

Про це у коментарі OBOZREVATEL сказав експерт-міжнародник Андрій Каракуц, який відзначив, що у Назарбаєва було декілька причин заявляти про складання своїх повноважень саме зараз.

"Ще з минулого року поставало питання саме стану здоров'я Назарбаєва, відповідно, розмови про те, що він має піти, точаться достатньо довгий час. Так, вибори мали відбутися в наступному році, і він не хоче брати в них участь, бо навряд вже зможе боротися за станом здоров'я. І транзит влади він робить саме зараз. По-перше, це є можливістю контролювати цей процес, тому що в передвиборчий період це складніше", – говорить міжнародник.

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"По-друге, в нього залишається багато інших різних посад: голова Ради безпеки, член Конституційної ради, голова правлячої партії. Формально він лише відходить від посади президента, але при цьому не втрачає саме впливу на процеси прийняття рішень", – додав він.

Окрім цього, на думку Каракуца, президент Казахстану зважився на цей крок, через постійно наростаючу загрозу з боку РФ.

Нурсултан Назарбаєв

"Якщо дивитися на цей регіон, то краще цей транзит робити саме зараз, тому що залишається небезпека російського втручання у вибори. Поки Росія займається Білоруссю, Україною, протистоянням с Заходом, тому до Казахстану вони, можливо, б трохи пізніше і добралися. І щоб попередити такі можливі кроки з боку Москви, було вирішено цей транзит влади здійснити саме зараз", – пояснює міжнародник.

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За його словами, в останній час Назарбаєв зробив багато кроків, які віддаляли політику та економіку Казахстану від впливу Росії, і навпаки намагався контактувати з Китаєм та налагоджувати стосунки США. І після транзиту влади ця політика збережеться.

"Так, це політика держави, і правляча еліта зацікавлена в цьому, щоб спиратися на різні центри сили і не повторити сценарій, якій РФ просуває проти інших пострадянських країн. Цей транзит влади покликаний зберегти поточну політику", – сказав він.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, після своєї відставки перший президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв продовжить керувати країною "за лаштунками".

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