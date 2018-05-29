Винищувачі Росії влаштували НП з літаками ВПС Ізраїлю

У небі над Ліваном російські винищувачі Су-34 витіснили літаки ВПС Ізраїлю.

Про НП у небі повідомляє 9 канал. При цьому, за припущеннями російських ЗМІ, Су-34 могли нести на борту протикорабельну ракету Х-59МК2.

"Два російські літаки Су-34 атакували два F-16 і витіснили їх з Лівану", - передає Intropa Jacques у Twitter.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія направила до ще однієї країни проблемні винищувачі .