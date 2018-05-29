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Винищувачі Росії влаштували НП з літаками ВПС Ізраїлю

136.8тЧитати новину російською

У небі над Ліваном російські винищувачі Су-34 витіснили літаки ВПС Ізраїлю.

Про НП у небі повідомляє 9 канал. При цьому, за припущеннями російських ЗМІ, Су-34 могли нести на борту протикорабельну ракету Х-59МК2.

"Два російські літаки Су-34 атакували два F-16 і витіснили їх з Лівану", - передає Intropa Jacques у Twitter.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Росія направила до ще однієї країни проблемні винищувачі .

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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Как можно бомбардировщикам неся противокорабельную ракету вытеснить истребители? Ссыкливые истребители???. Ну ДБ..
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777 Geshik
777 Geshik
Чечеткин Иван, начнем с того, что Су-34 не бомбардировщик))), а первую очередь истребитель, во вторых израильтяне с головой дружат и делать конфликт на ровном месте не собираются, но поверь если их жизни что то угрожало, сбили бы нахрен, у них толерантности в этом вопросе ноль))))
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Д Алексей
Д Алексей
Чечеткин Иван, истребители- бомбардировщики Су 34 поколение 4++ . Самолет может вести самостоятельно манёвренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях. Врунишка ты ваня...А про ракету написано - "могли нести" , а не несли 2 раза врунишка ....
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