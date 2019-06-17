Винищувачі Путіна "зіткнулися" в небі з літаками США

У російському Міноборони заявили, що винищувачі РФ Су-27 в понеділок, 17 червня, перехопили стратегічні бомбардувальники ВПС США.

Про це повідомляє прес-служба Національного центру управління обороною. Відзначається, що американські літаки наближалися до держкордону РФ із боку Чорного і Балтійського морів.

Відзначається, що бомбардувальники не порушували кордонів, а російські літаки виконали перехоплення відповідно до міжнародних правил.

"17 червня 2019 року екіпажами російських винищувачів Су-27 зі складу чергових сил із протиповітряної оборони були здійснені перехоплення стратегічних бомбардувальників В-52Н ВПС США, які наближалися до державного кордону Російської Федерації", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Су-27 Цензор.НЕТ

По-52Н k-politika.ru

Нагадаємо, 11 червня російська авіація відзвітувала, що її винищувач Су-27 "піднімався для перехоплення двох літаків ВПС США і Швеції біля російського кордону".

Раніше, 21 травня, Сили протиповітряної оборони США перехопили чотири російські стратегічні бомбардувальники Ту-95 і два винищувачі Су-35 у районі Аляски.

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