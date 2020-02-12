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12 лютого • оновлено в 10:22
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Винищувачі НАТО "зчепилися" з літаками Путіна в небі

8.2т
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Винищувачі повітряної поліції НАТО в небі над країнами Балтії двічі були змушені підніматися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Росії.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Литви, це трапилося в період з 2 до 9 лютого поточного року. Так, 4 лютого винищувачі були підняті за тривогою через військовий літак Іл-76, що летів із материкової частини Росії в Калінінградську область.

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Винищувачі НАТО "зчепилися" з літаками Путіна в небі

Винищувачі НАТО "зчепилися" з літаками Путіна в небі

Ілюстрація

Він нібито рухався з увімкненим транспондером, плану польоту в нього не було, зв'язок із Регіональним центром управління польотами він підтримував.

7 лютого інцидент повторився з російським Ту-134, який у міжнародному повітряному просторі прямував із Калінінградської області до материкової частини Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що російські військові літаки "Су" забезпечували безпеку глави РФ Володимира Путіна під час візиту до Сирії.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Теми
Російська воєнна загроза Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
Литва
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Федераст Пукинец
Федераст Пукинец
И турки это ботексное чмо не сбили? Непорядок:)
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Любопытство не порок,пусть летают, смотрят че там летит,карАсин жгут,надо же этим защитничкам чем то заниматься.
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фил филька
фил филька
поднялись по тревоге 4 и 7 февраля а события произошли с 2 по 9 февраля))))
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