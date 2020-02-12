Винищувачі повітряної поліції НАТО в небі над країнами Балтії двічі були змушені підніматися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків Росії.

Як повідомляє пресслужба Міноборони Литви, це трапилося в період з 2 до 9 лютого поточного року. Так, 4 лютого винищувачі були підняті за тривогою через військовий літак Іл-76, що летів із материкової частини Росії в Калінінградську область.

Винищувачі НАТО "зчепилися" з літаками Путіна в небі Ілюстрація

Він нібито рухався з увімкненим транспондером, плану польоту в нього не було, зв'язок із Регіональним центром управління польотами він підтримував.

7 лютого інцидент повторився з російським Ту-134, який у міжнародному повітряному просторі прямував із Калінінградської області до материкової частини Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що російські військові літаки "Су" забезпечували безпеку глави РФ Володимира Путіна під час візиту до Сирії.

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