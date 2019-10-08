Винищувач США впав у Німеччині: деталі НП

В окрузі Трір-Саарбург на заході Німеччини (федеральна земля Рейнланд – Пфальц) у вівторок, 8 жовтня, розбився літак Військово-повітряних сил США.

Про це повідомляє Focus Online. Йдеться про F-16, який приписаний до авіабази Spangdahlem.

Відзначається, що інцидент трапився далеко від населених пунктів поруч із вказаною авіабазою ВПС США. Пілот катапультувався, його доставили в лікарню.

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Про характер його травм інформації немає. Невідома також і причина катастрофи, проте поліція заявила про витік гасу.

На місце аварії прибули рятувальні служби. Територію біля літака тимчасово перекрили.

Update: Abgestürztes #Flugzeug ist vermutlich ein Militärflugzeug. Bitte den Bereich #Zemmer -Rodt weiträumig umfahren, um die Einsatzkräfte und die Rettungsmaßnahmen nicht zu behindern . Vor Ort sind mehrere Straßen gesperrt, bitte meidet die Absturzstelle. - Polizei Trier (@PolizeiTrier) October 8, 2019

Як сообщалт OBOZREVATEL, раніше в американському штаті Каліфорнія зазнав аварії винищувач F/A-18.

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