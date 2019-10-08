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9 жовтня • оновлено в 05:19
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Винищувач США впав у Німеччині: деталі НП

3.5т Читати матеріал російською

В окрузі Трір-Саарбург на заході Німеччини (федеральна земля Рейнланд – Пфальц) у вівторок, 8 жовтня, розбився літак Військово-повітряних сил США.

Про це повідомляє Focus Online. Йдеться про F-16, який приписаний до авіабази Spangdahlem.

Відзначається, що інцидент трапився далеко від населених пунктів поруч із вказаною авіабазою ВПС США. Пілот катапультувався, його доставили в лікарню.

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Винищувач США впав у Німеччині

Винищувач США впав у Німеччині

Военное обозрение

Про характер його травм інформації немає. Невідома також і причина катастрофи, проте поліція заявила про витік гасу.

На місце аварії прибули рятувальні служби. Територію біля літака тимчасово перекрили.

Як сообщалт OBOZREVATEL, раніше в американському штаті Каліфорнія зазнав аварії винищувач F/A-18.

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Місце
Німеччина
Теги
Авіакатастрофа літак розбився літак
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
На Украине траур. По всей стране приспущены шаровары.
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2
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Pooh Vini
Pooh Vini
F16 это однотипный с мацковским су35 ?
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Пигин Макс
Пигин Макс
Ждём ехидных комментов от нерабов. Ох и любят они глумится над падающими самолётами...
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6
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Пигин Макс, ага,кушать то хоца,хто в долг потом хоть дасть?
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Пигин Макс, они любят глумиться только над "некошерный и литаками", а это самолёт... это кого надо самолет
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