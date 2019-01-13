"Він приховував!" Випливли шокуючі факти про зустрічі Трампа з Путіним

Президент США Дональд Трамп зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним п'ять разів, проте жодного разу глава Білого дому не давав докладного звіту перед своєю адміністрацією.

Як з посиланням на власні високопоставлені джерела повідомляє The Washington Post, Трамп щоразу перешкоджав деталізації звітів про такі зустрічі.

За даними газети, в спробі приховати деталі своїх бесід з Путіним Трамп, відбирав записи у свого перекладача і забороняв йому обговорювати зустріч з іншими представниками адміністрації.

Видання зазначає, що такі дії вважалися неприпустимими при попередніх президентах.

Газета наводить як приклад зустріч Путіна і Трампа у 2017 році на полях саміту G20 в Гамбурзі, на якій був присутній також Держсекретар Рекс Тіллерсон. Тоді один з радників Білого дому і один з представників Держдепартаменту США намагалися дізнатися більших подробиць про бесіду двох президентів, ніж їм надав Тіллерсон. Саме тоді чиновники дізналися про те, що Трамп навмисно перешкоджає поширенню такої інформації.

Прес-секретар Білого дому Сара Сандерс назвала публікацію "вкрай неточною" і заявила, що Трамп займає набагато більш жорстку позицію щодо Росії, ніж його попередники.

"Матеріал WP настільки обурливо неточний, що навіть не заслуговує відповіді", - сказала вона у своїй заяві.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Трамп поставив собі в заслугу дуже жорстку позицію по відношенню до Росії. При цьому він запевнив, що розраховує на нормалізацію відносин між Вашингтоном і Москвою.

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