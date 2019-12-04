"Він лукавий!" Трамп посварився з Трюдо на саміті НАТО: що трапилося

Між лідером США Дональдом Трампом і прем'єром Канади Джастіном Трюдо стався конфлікт на саміті НАТО в Лондоні.

У перерві між засіданнями журналістам вдалося зняти, як Трюдо сміявся з Трампа в компанії глави Франції Еммануеля Макрона і прем'єрів Британії Бориса Джонсона і Нідерландів Марка Рютте.

Безпосередньо імені лідера США не називали, але Трюдо дав зрозуміти, про кого мова, вказавши, що Макрон запізнився через тривалу пресконференцію Трампа. Потім Трюдо розповів, що "бачив, як відвисла щелепа у команди" Трампа.

World leaders appear to joke about Trump at Nato summit pic.twitter.com/miqGVlkewT - The Guardian (@guardian) 4 грудня 2019 р

Пізніше на зустрічі з Меркель у Трампа запитали, що він думає про Трюдо. "Він лукавий. Але дуже гарний хлопець. Правда в тому, що я йому висловив претензії, що він не платить 2% ВВП на оборону, і він цим незадоволений", – сказав він.

"Він лукавих. Але дуже милий хлопець. Правда в тому, що я йому висловив претензії, що він не платить 2% ВВП на оборону, і він цим незадоволений": Трамп прокоментував глузування Трюдо pic.twitter.com/wDdYEOUWa2 - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 4 грудня 2019 р

Пізніше Трюдо відмовився відповісти, чи вибачився він перед Трампом за свої висловлювання. За його словами, заяви були пов'язані з несподіваним рішенням американця провести саміт "Великої сімки" в його президентській резиденції Кемп-Девід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував включити США в переговори з Росією щодо повернення Криму.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!