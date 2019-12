"Він лукавий!" Трамп посварився з Трюдо на саміті НАТО: що трапилося

Між лідером США Дональдом Трампом і прем'єром Канади Джастіном Трюдо стався конфлікт на саміті НАТО в Лондоні.

У перерві між засіданнями журналістам вдалося зняти, як Трюдо сміявся з Трампа в компанії глави Франції Еммануеля Макрона і прем'єрів Британії Бориса Джонсона і Нідерландів Марка Рютте.

Безпосередньо імені лідера США не називали, але Трюдо дав зрозуміти, про кого мова, вказавши, що Макрон запізнився через тривалу пресконференцію Трампа. Потім Трюдо розповів, що "бачив, як відвисла щелепа у команди" Трампа.

World leaders appear to joke about Trump at Nato summit pic.twitter.com/miqGVlkewT