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4 грудня • оновлено в 21:48
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"Він лукавий!" Трамп посварився з Трюдо на саміті НАТО: що трапилося

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Між лідером США Дональдом Трампом і прем'єром Канади Джастіном Трюдо стався конфлікт на саміті НАТО в Лондоні.

У перерві між засіданнями журналістам вдалося зняти, як Трюдо сміявся з Трампа в компанії глави Франції Еммануеля Макрона і прем'єрів Британії Бориса Джонсона і Нідерландів Марка Рютте.

Безпосередньо імені лідера США не називали, але Трюдо дав зрозуміти, про кого мова, вказавши, що Макрон запізнився через тривалу пресконференцію Трампа. Потім Трюдо розповів, що "бачив, як відвисла щелепа у команди" Трампа.

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Пізніше на зустрічі з Меркель у Трампа запитали, що він думає про Трюдо. "Він лукавий. Але дуже гарний хлопець. Правда в тому, що я йому висловив претензії, що він не платить 2% ВВП на оборону, і він цим незадоволений", – сказав він.

Пізніше Трюдо відмовився відповісти, чи вибачився він перед Трампом за свої висловлювання. За його словами, заяви були пов'язані з несподіваним рішенням американця провести саміт "Великої сімки" в його президентській резиденції Кемп-Девід.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував включити США в переговори з Росією щодо повернення Криму.

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Особи
Дональд Трамп Джастін Трюдо
Місце
Англія Лондон
Тег
НАТО
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