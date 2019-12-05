"Вимагаю вибачень": Трамп пояснив скандальний нюанс у бесіді з Зеленським

Президент США Дональд Трамп пояснив слова про послугу під час телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським.

Про це лідер американців написав у Twitter, давши розшифровку бесіди.

"Коли я сказав у своєму телефонному дзвінку президенту України: "Я хотів би, щоб ви надали США послугу, бо наша країна багато пережила, і Україна багато знає про це". Під словом "ми" я мав на увазі США, нашу країну. (англійською мовою "нам" і абревіатура США пишеться однаково US. – Ред.)", – йдеться у повідомленні.

Трамп додав, що через виникнення непорозуміння, в якому його звинуватили, він вимагає вибачень.

"Я хотів би, щоб Генеральний прокурор (США. – Ред.) подзвонив вам або вашим людям". Це, виходячи з того, що я бачив, є їхньою головною метою – і це взагалі не має сенсу (крім великої перемоги для мене). Демократи повинні вибачитися перед американським народом!" – додав голова Штатів.

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Як писав OBOZREVATEL:

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