"Вимагаю вибачень": Трамп пояснив скандальний нюанс у бесіді з Зеленським

Президент США Дональд Трамп пояснив слова про послугу під час телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським.
Про це лідер американців написав у Twitter, давши розшифровку бесіди.
"Коли я сказав у своєму телефонному дзвінку президенту України: "Я хотів би, щоб ви надали США послугу, бо наша країна багато пережила, і Україна багато знає про це". Під словом "ми" я мав на увазі США, нашу країну. (англійською мовою "нам" і абревіатура США пишеться однаково US. – Ред.)", – йдеться у повідомленні.
Трамп додав, що через виникнення непорозуміння, в якому його звинуватили, він вимагає вибачень.
"Я хотів би, щоб Генеральний прокурор (США. – Ред.) подзвонив вам або вашим людям". Це, виходячи з того, що я бачив, є їхньою головною метою – і це взагалі не має сенсу (крім великої перемоги для мене). Демократи повинні вибачитися перед американським народом!" – додав голова Штатів.
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Як писав OBOZREVATEL:
У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.
Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.
Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.
При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.
Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.
На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.
15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.
Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.
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