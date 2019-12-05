Головна Новини
5 грудня • оновлено в 11:35
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Вимагаю вибачень": Трамп пояснив скандальний нюанс у бесіді з Зеленським

4.1т
Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп пояснив слова про послугу під час телефонної розмови з главою України Володимиром Зеленським.

Про це лідер американців написав у Twitter, давши розшифровку бесіди.

"Коли я сказав у своєму телефонному дзвінку президенту України: "Я хотів би, щоб ви надали США послугу, бо наша країна багато пережила, і Україна багато знає про це". Під словом "ми" я мав на увазі США, нашу країну. (англійською мовою "нам" і абревіатура США пишеться однаково US. – Ред.)", – йдеться у повідомленні.

Трамп додав, що через виникнення непорозуміння, в якому його звинуватили, він вимагає вибачень.

Новини
Імпічмент Трампа: стало відомо про зустріч Джуліані та Луценка

"Я хотів би, щоб Генеральний прокурор (США. – Ред.) подзвонив вам або вашим людям". Це, виходячи з того, що я бачив, є їхньою головною метою – і це взагалі не має сенсу (крім великої перемоги для мене). Демократи повинні вибачитися перед американським народом!" – додав голова Штатів.

"Вимагаю вибачень": Трамп пояснив скандальний нюанс у бесіді з Зеленським

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL:

  • У США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку розмови, що відбулася між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.

  • В ході бесіди Трамп обговорював питання розслідування "справи про відмивання грошей сином Байдена", свого конкурента на виборах. На цю тему лідер США також запустив скандальне передвиборче відео, жорстко розгромивши демократів.

  • Стало відомо, що працівник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову Трампа з главою України.

  • Після цього Палата представників Конгресу США ухвалила пакет основних правил у рамках процедури імпічменту Трампа.

  • При цьому він заявив, що розпочата процедура американської демократичної партії є державним переворотом.

  • Сам Зеленський сказав, що на нього ніхто не тиснув.

  • На початку листопада демократи Палати представників США опублікували перші стенограми свідчень у рамках імпічменту. Свідчення за зачиненими дверима дали колишній радник держдепартаменту США Майкл Маккінлі та експосол Штатів в Україні Марі Йованович.

  • 15 листопада Білий дім опублікував стенограму квітневого дзвінка між Трампом і Зеленським.

  • Також комітет Палати представників США у справах юстиції запросив президента Дональда Трампа на слухання у рамках підготовки до процедури імпічменту.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Зустріч Трампа і Зеленського" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тимур Григоренко
Теми
Зустріч Трампа і Зеленського Імпічмент Трампа
Особи
Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
США
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
19
16
Смішно
0
Цікаво
2
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини світу

Топпублікації

Топблоги